Aldi traerá a sus tiendas la semana que viene una radio de emergencia con linterna SOS y batería para recargar el móvil

De entre todos los productos que comercializará Aldi la semana que viene, hay uno que es especialmente interesante por el uso que podemos darle. Se trata de la radio de emergencia de la marca Adventuridge, que además saldrá el próximo miércoles 28 de octubre a un precio económico de 24,99 euros.

Como alternativa si no tienes cerca un supermercado Aldi, Amazon vende la radio de emergencia de la marca Gemmac por 29,99 euros. Tiene un diseño compacto, es la más vendida en la tienda y también cuenta con linterna SOS, funciona como powerbank y viene con panel solar y con manivela para recargar la radio.

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Con función powerbank y tres formas diferentes para recargar su batería

Esta radio destaca principalmente porque, además de ser una radio AM/FM, cuenta con una linterna con función SOS de emergencias. Pero, además, también destaca el hecho de que ofrece la posibilidad de recargar dispositivos externos, como es el caso de un móvil.

Por otro lado, otro punto positivo es que se puede recargar de diversas formas. Por un lado, funciona con energía solar al tener una placa solar en la parte superior, pero además también se puede recargar con su manivela manual o a través de su batería recargable por medio de su puerto USB-C. Cabe destacar que ofrece una autonomía de hasta 8 horas con radio o de hasta 9 horas con la linterna.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la radio de emergencia Adventuridge hoy ✅ LO MEJOR Funciona como powerbank .

. Se puede recargar de tres formas diferentes. ❌ LO PEOR Solo estará disponible en tiendas físicas. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener en casa una radio que funcione incluso en apagones eléctricos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una radio de emergencia más compacta.

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Imágenes | Aldi y Compradicción (cabecera), Adventuridge

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