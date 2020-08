Ahorra dos meses con la suscripción anual de Disney+ y disfruta del universo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y más por 69 euros

Disney+ ha sido uno de los últimos COD en llegar a nuestro país, pero ha conseguido hacerse un hueco gracias a su atractivo catálogo. Y es que si te gustan las series y películas y quieres disfrutar de contenido exclusivo la exitosa 'The Mandalorian' o más recientemente, la versión real de Mulan, solo podrás hacerlo en Disney+. Además con la suscripción anual de 69,99 euros te ahorras dos meses.

Disfruta de Disney+ al mejor precio

La suscripción a Disney+ está disponible en dos formatos: pagar 6,99 euros al mes o apostar por la suscripción anual, en la que pagarás 69,99 euros. Si te decantas por la modalidad anual ahorras 60 días en comparación con la mensual, ya que supone menos de 6 euros al mes.

Ahorra 2 meses con la suscripción anual de Disney+ PVP en Disney+ 69,99€

Disney+ no solo dispone de una cartera de calidad con títulos propios en forma de series como 'Star Wars: The Clone Wars' o la anteriormente mencionada 'The Mandalorian', sino que también es una plataforma para dar salida a estrenos exclusivos como el de Mulan el próximo mes de noviembre.

Además cuenta con obras de grandes franquicias como las películas de animación de Pixar, el universo Marvel, las sagas de Star Wars, los documentales de National Geographic, clásicos tan icónicos como 'Los Simpson' en formato original y muchos títulos imprescindibles más. Disney apuesta por un catálogo muy orientado al entretenimiento familiar para un visionado exigente también en términos de calidad de imagen.

Ahorra 2 meses con la suscripción anual de Disney+ PVP en Disney+ 69,99€

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.