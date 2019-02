57 libros, series y películas para regalar y disfrutar en San Valentín

Qué bonito es el amor y qué recurrente es en el arte. Faltan dos días para San Valentín, un día que muchas parejas celebrarán con cenas íntima, regalos, escapadas y quizás una velada tranquila viendo una serie o película romántica. Si estás buscando ideas para el 14 de febrero, en este artículo te ayudamos con una selección de novelas, series y películas donde el amor tiene un papel importante, bien sea para regalarlas o para disfrutarlas en pareja.

En esta lista vas a encontrar algunos de los clásicos del cine y la literatura más memorables, series icónicas y también obras menos conocidas. Hemos intentado ofrecer diversidad de formatos (DVD, Blu-ray, Kindle, eBook) y de épocas, pero todas tienen un nexo común: el amor. No están todas las que son (la lista sería interminable), pero sí que son todas las que están

El apartamento

Jack Lemmon y Shirley McLaine protagonizan esta película dirigida por el legendario Billy Wilder que cosechó 5 Oscars en 1960. En 'El Apartamento' veremos a un soltero que alquila su inmueble a sus superiores para que estos tengan citas románticas y discretas. Pero un buen día se enamora de una de sus visitantes.

En Blu-Ray por 9,95 euros en FNAC y en DVD por 8,99 euros en Amazon.

WALL-E

Buena parte del catálogo de películas infantiles de Disney tienen al amor como parte argumental de la película, pero pocas son tan originales y entrañables como 'Wall-E', la historia de amor entre un robot de limpieza y Eve, un robot explorador.

En Amazon por 9,95 euros en Blu-ray y 9,95 euros en DVD.

Vacaciones en Roma

Y de la galaxia nos vamos a Roma, donde Clark Gable y Audrey Hepburn protagonizan una de las historias de amor más icónicas de la historia del cine. Una oportunidad para ver a dos actores que han hecho historia y conocer la ciudad eterna.

En Amazon por 14,75 euros en Blu-ray y 6,95 euros en DVD.

Casablanca

Otro clásico imprescindible es 'Casablanca', una película en la que dos viejos amantes vuelven a encontrarse en la ciudad marroquí que da nombre al film con el trasfondo de la Segunda Guerra mundial.

En Amazon por 8,09 euros en DVD y 9 euros en Blu-ray.

Manhattan

Una de las mejores películas de Woody Allen. Rodada en 1979, 'Manhattan' es un retrato irónico y conmovedor acerca de las relaciones humanas de hoy en día y el entorno alienante que producen las grandes ciudades.

En DVD por 8,99 euros en Amazon y por 10,99 euros en Blu-ray.

The artist

La historia del ocaso del cine mudo y del resurgimiento del cine sonoro tienen dos protagonistas. La propuesta de 'The Artist' arrasó en el panorama cinematográfico de 2011 por la originalidad de su estética y argumento.

En El Corte Inglés en DVD por 11,99 euros y por 4,90 euros en DVD en Amazon.

Días de vino y rosas

De nuevo Jack Lemmon protagoniza otro clásico romántico que ha pasado a la historia. 'Días de vino y rosas' (5,95 euros) es una historia de amor y adicciones.

La vida de Adèle

Uno de los aspectos más dolorosos y sorprendentes del amor es la fase en la que dos desconocidos se conocen y se convierten en inseparables para, en un tiempo, volverse de nuevo desconocidos. Y es que la triste realidad del amor es que a veces es finito. 'La vida de Adèle' explora estas sensaciones de forma intensa y magistral.

En Blu ray por 9,95 euros en Amazon y por 6,95 euros en DVD.

Cantando bajo la lluvia

Gene Kelly y Debbie Reynolds cantando y bailando paraguas en mano constituyen una de las imágenes más icónicas del cine. En ella veremos a Kelly encarnando a una estrella que lo tiene todo, hasta que descubre que lo que le faltaba era lo más importante: el amor.

En Amazon por 13,99 euros en Blu-ray y por 7 euros en DVD.

La la land

Kelly y Reynolds fueron los primeros pero no los únicos en bailar bajo la luz de una farola: Ryan Gosling y Emma Stone protagonizaron otra historia de amor en forma de musical mucho tiempo después, arrasando en público y en los premios de 2017.

En Amazon por 9,95 euros en Blu-ray y 6,95 euros en DVD.

La fiera de mi niña

El barón Munchhausen acompañado de una selenita (habitante de la Luna), emprende un viaje a través de toda la Tierra con el fin de demostrar a ésta que no existe diferencia alguna entre los habitantes de la Tierra y de la Luna. Un argumento de lo más original en aquellos tiempos sobre el amor interplanetario.

En Amazon por 12,95 euros en Blu-ray y 6,46 euros en DVD

Sucedió una noche

Comedia romántica protagonizada por Clark Gable y Claudette Collbert, que ganaron un Oscar por su interpretación. En 'Sucedió una noche' una niña mimada que se ha escapado de casa conoce a un descarado reportero.

En Amazon por 11,99 euros en Blu-ray y por 9,99 euros en DVD.

Lo que el viento se llevó

¿Cuántas veces habremos oído aquello de 'francamente querida, me importa un bledo'? 'Lo que el viento se llevó' nos traslada a las plantaciones del sur de Estados Unidos en el agitado siglo XIX.

La película se convirtió en un éxito de masas, pero la historia original de la que toma el argumento fue publicada por la novelista Margaret Mitchell en el año 1936.

Deseando amar

'In the mood for love' es una película que cuenta la historia de amor que surge entre un editor y su vecina cuando sus respectivas parejas los abandonan.

En FNAC por 12,46 euros en DVD

Slumdog millionaire

Una de las películas románticas más impactantes del siglo XXI en la que, además de una preciosa historia de amor, profundizaremos en la dura vida de los suburbios de la India.

En Amazon por 6,99 euros en Blu-ray y por 9 euros en DVD.

Match Point

Porque no todas las historias de amor tienen un final feliz, tampoco lo tienen las películas que versan sobre él. Una auténtica obra de arte de Woody Allen sobre el amor, el dinero y la suerte.

En Media Markt por 10,90 euros en Blu-ray y DVD

Moulin Rouge

El molino rojo es el escenario de la trepidante y sensual noche parisina y el catalizador de un amor imposible entre una estrella del moulin y un sensible y romántico escritor. Un amor imposible repleto de la luz y el color, santo y seña del director Baz Luhrmann.

En Amazon por 12,99 euros en Blu-ray y 7 euros en DVD.

Mi vida sin mí

Isabel Coixet narra en tono intimista una historia de amor a la pareja y a la familia en el que es uno de los momentos más duros de la vida de una persona: decir adiós.

En Amazon por 8,99 euros en DVD.

Her

Spike Jonze profundiza sobre la soledad que sufrimos en los tiempos de asistentes de voz, inteligencia artificial y conexión 24/7 en 'Her', una película en la que Joaquin Phoenix se enamora de un nuevo sistema operativo, uno que lleva la voz de Scarlett Johansson.

En Amazon por 9,95 euros en Blu-ray y 6,95 euros en DVD.

Call me by your name

Qué intensos son los primeros amores, especialmente esos con fecha de caducidad. Es el caso de 'Call my by your name', una película ambientada en el sur de Italia donde veremos a Elio y Oliver en un verano que cambiará sus vidas.

En Amazon por 14,95 euros en Blu-ray y por 9,95 euros en DVD.

500 días juntos

Otra comedia romántica que explora el principio y el fin del amor es '500 días juntos', una película en la que el protagonista repasa los 500 días de relación que vivió con Summer para descubrir en qué momento comenzó a resquebrajarse todo.

En El Corte Inglés por 8,99 euros en DVD.

El diario de Noah

Ryan Gosling vuelve a aparecer en nuestra lista para dar vida a Noah, un chico humilde que se enamora de Allie. En la película (basada en una novela de Nicholas Sparks) veremos cómo transcurre su vida. Una película de ese amor romántico (y tóxico) que todo lo puede.

En El Corte Inglés por 21,99 euros en Blu ray y por 11,79 euros en Amazon en DVD. El libro está disponible desde 7,55 euros en tapa blanda en Amazon, gratis con Amazon Unlimited para Kindle y por 6,99 euros en La casa del libro en eBook.

Los puentes de Madison

Otra novela romántica que dio el salto con gran éxito a la gran pantalla es 'Los puentes de Madison', una historia de amor entre un aventurero fotógrafo del National Geographic y una asistenta del hogar de Iowa. Su éxito fue tal que es más sencillo encontrarla en formato película que la novela.

En Blu-ray por 12,99 euros y en DVD por 5,99 euros en Amazon. La novela en tapa blanda por 19,80 euros en Amazon

El curioso caso de Benjamin Button

¿Qué pasaría si en lugar de envejecer, con el paso del tiempo te hicieras cada vez más joven? Esa es la historia de Benjamin Button, la gente que va conociendo, amores y amistades, pero sobre todo de su relación con la mujer de su vida.Este film de David Fincher está basado en la obra homónima del magnífico Francis Scott Fitzgerald.

En Amazon por 6,95 euros en DVD. En tapa blanda por 8,95 euros.

The reader

'The Reader' es una cautivadora historia de amor y secretos, horror y compasión, situada en el contexto de la Alemania de la postguerra.

En Amazon en Blu-ray por 10,47 euros y en DVD por 4,95 euros.

Friends

'Friends' fue un hit cultural a escala mundial hace veinticinco años y todavía en 2019 sigue siendo una de las series más vistas en Netflix. Puede que ya la hayas visto, pero hay episodios como el de Ross intentando embutirse unos pantalones de cuero en casa de un ligue o el de Mónica con un pavo en la cabeza capaces de sacarte una sonrisa en un mal día.

Puedes ver Friends en Netflix. La colección completa por 99,99 euros en El Corte Inglés.

Está bien, eso es amor (It's OK, its love)

Ji Hae-Soo es una psiquiatra joven, impulsiva y anbiciosa con una actitud muy negativa hacia el amor y las relaciones. Pero un día comienza a compartir techo un escritor de novelas de misterio y DJ de radio que sufre un trastorno obsesivo-compulsivo.

Puedes ver 'It's OK, its love' en Netflix.

Tu, yo y ella

Mantener viva la llama del amor no es fácil, por esa razón la pareja protagonista de 'Tu, yo y ella' contrata a una prostituta, pero todo cambia cuando empiezan a surgir sentimientos entre todos ellos.

'Tu, yo y ella' disponible en Netflix.

Cómo conocí a vuestra madre

Un año después del final de 'Friends' llegaba otra comedia con un punto de amistad que hizo que muchos llegasen a considerarla su sucesora. Nada más lejos de la realidad, con lo bueno y lo malo, 'Cómo conoci a vuestra madre' tuvo su personalidad propia y varias historias de amor con una meta en el horizonte: que Ted y Robbie estuvieran juntos.

Ver en AtresPlayer y Netflix. La serie completa por 70,29 euros en Amazon.

The L Word

L word es una de las series más míticas dentro del espectro LTGB. En seis episodios, 'The L Word' retrata la vida, las aventuras y desventuras de un grupo de mujeres lesbianas. Este 2019 se ha confirmado su regreso.

En El Corte Inglés la serie completa en DVD por 73,99 euros.

Love

Judd Apatow dirige esta comedia centrada en la historia de amor entre la rebelde Mickey y el buenazo de Gus como ejemplo de cómo son las relaciones actuales y a qué retos se enfrentan.

Ver 'Love' en Netflix.

Buffy Cazavampiros

La de 'Buffy Cazavampiros' no es una historia de amor al uso, pero la joven cazadora tiene tiempo entre sus aventuras salvando el mundo para enamorarse. También entre sus inseparables amigos surge el amor y la de Tara y Willow es una de las historias de amor más bonitas vistas en la pequeña pantalla.

La serie completa Buffy Cazavampiros por 89,99 euros en FNAC

Sexo en Nueva York

En 'Sexo en Nueva York' hay , como su propio nombre indica, mucho sexo. No obstante, esta serie centrada en cuatro mujeres neoyorkinas explora también sus expectativas vitales y aventuras amorosas. Una serie mítica que se ha convertido en un clásico.

'Sexo en Nueva York', la serie completa en Media Markt por 47,99 euros

Orgullo y prejuicio

Todo un clásico de la literatura que también se llevó al cine, 'Orgullo y prejuicio' narra la historia de un conjunto de personales que conforman un completo retrato de la época: casar a las hijas, el clasismo y el oportunismo de la época victoriana perfilado de forma magistral por Jane Austen.

Palmeras en la nieve

El best-seller de Luz Gabás mezcla el exotismo de la España Colonial, malos entendidos y amores no correspondidos que acaban en tragedia. Antena 3 la trasladó al cine también con gran éxito.

Tokio blues

El escritor japonés Murakami cuenta entre sus obras con varias novelas con el amor como protagonista. 'Tokio blues' es una de ellas (no obstante, 'La Tormenta' es magnífica'). En 'Tokio Blues' Murakami explora la soledad y cómo las personas tratamos de buscar un lugar en el mundo. Posteriormente se llevó al cine.

En Amazon desde 9,45 euros, 7,59 euros en versión Kindle y 7,99 euros en versión eBook en La casa del libro. La película por 7 euros en Amazon en DVD.

Cumbres borrascosas

La única novela de Emily Brontë constituye una de las obras más memorables de la litera inglesaen la que también se explora las relaciones, tabúes y prejuicios de la sociedad británica del siglo XIX. Con una estructura innovadora, la obra de Brontë ha dado lugar a numerosas adaptaciones al cine y la TV.

En Amazon en tapa blanda desde 6,51 euros y en formato Kindle por 0,45 euros. En eBook en La casa del libro por 2,99 euros.

Como agua para chocolate

La gastronomía y las relaciones personales se mezclan en la obra de Laura Esquivel, asentada en la tradición del realismo mágico y la cultura mexicana.

En tapa blanda desde 8,50 euros en Amazon y en formato Kindle por 9,49 euros. En La casa del libro en eBook por 9,99 euros

El amor en tiempos del cólera

Pocos autores son capaces de crear un aura mágica mezclando elementos imposibles, casualidades y la crudeza de la vida como García Márquez. 'El amor en tiempos del cólera' es una obra maestra de la literatura en la que recorremos la vida de Fermina Daza y Florentino Ariza, un amor truncado que solo el paso del tiempo y una epidemia pueden traer de vuelta.

En Amazon desde 9,45 euros, en formato Kindle por 6,64 euros y en formato eBook por 6,99 euros

La sombra del viento

Una de las obras más populares de Carlos Ruiz Zafón, 'La sombra del viento' no es una historia de amor al uso, sino que en ella se entremezclan elementos históricos, misterios y un recorrido por la ciudad de Barcelona de la primera mitad del siglo XX.

Desde 10,40 euros en Amazon, 9,49 euros en versión Kindle y 9,49 euros en Rakuten en formato eBook.

El paciente inglés

'El paciente inglés' narra la historia de amor entre una enfermera y un misterioso paciente completamente completamente abrasado y sin nombre. Una novela romántica que se llevó al cine con gran éxito.

En Amazon desde 10,90 euros, 6,64 euros en versión Kindle y 6,99 euros en eBook en La casa del libro. La película por 9,99 euros en DVD.

La princesa prometida

"Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir", la célebre frase ha trascendido más allá de la novela y la película. 'La princesa prometida' es una historia de espadachines, combates, amor eterno, de odio inmortal y de venganzas despiadadas.

Madame Bovary

'Madame Bovary' es un clásico y una de las mejores obras de la literatura universal. La obra de Flaubert narra la oscura tragedia de Emma Bovary, mujer infelizmente casada, cuyos sueños chocan cruelmente con la realidad.

En Amazon desde 7,28 euros, en versión Kindle por 1,14 euros y en eBook por 0,49 euros.

Come, reza, ama

Best-seller de Elizabeth Gilbert trasladado a la gran pantalla con Julia Roberts y Javier Bardem, cuenta la historia de una mujer que empieza de cero tras un divorcio, emprendiendo un largo viaje que la llevará a Italia, la India e Indonesia.

El tiempo entre costuras

Best seller patrio de María Dueñas que narra la historia de una modista que escapa del Madrid pre guerra civil para instalarse en Tánger con un hombre casi desconocido. Tras su éxito, Antena 3 la convirtió en serie.

Desayuno en Tifanny's

Truman Capote ya era célebre cuando publicó 'Desayuno en Tiffany’s'. Sin embargo, no fue hasta su adaptación cinematográfica protagonizada por la carismática Audrey Hepburn cuando la obra alcanzó la popularidad. No obstante, la narrativa de Capote bien vale lanzarse a la novela para enamorarse de Holly Golightly, una mujer tan atractiva como complicada.

En Amazon desde 7,50 euros, 5,69 euros en versión Kindle y 5,99 euros en versión eBook en La casa del libro. En DVD en El Corte Inglés por 6,95 euros

El amante japonés

Isabel Allende cuenta la historia de amor entre la joven Alma Velasco y el jardinero japonés Ichimei recorriendo desde la Polonia de la Segunda Guerra Mundial hasta el San Francisco de hoy.

En Amazon desde 9,45 euros, 7,59 euros en versión Kindle y 7,59 euros en versión eBook en La casa del libro.

El gran Gatsby

Con la Belle Époque estadounidense como escenario, 'El gran Gatsby' de Francis Scott Fitzgerald cuenta la historia de un pentágono amoroso auspiciado por un misterioso caballero que irrumpe en la alta sociedad neoyorkina de manera inesperada. Baz Luhrmann llevó la obra al cine con Leonardo DiCaprio como Gatsby.

El tango de la guardia vieja

De la pluma de Pérez Reverte surge la historia de amor y espionaje de Max Costa y Mecha Inzunza, una pareja que recorre Buenos Aires, Niza y Sorrento en medio de la coyuntura política social del periodo de entreguerras.

En Amazon desde 9,45 euros, 8,54 euros en versión Kindle y 8,54 euros en eBook en La casa del Libro.

La mujer del teniente francés

Novela de John Fowles llevada al cine con gran éxito con Meryl Streep y Jeremy Irons como protagonistas. Narra la historia de amor entre un joven y Sarah Woos­roff, una mujer a la que llaman la mujer del teniente francés por el romance que vivió con un marino de esa nacionalidad que después la abandonó.

En Amazon desde 20,80 euros. La película por 5,99 euros en DVD en Amazon.

Forastera

La saga de Diana Gabaldon da inicio con 'Forastera', una historia de amor diferente con viajes en el tiempo que la llevará de una época apacible recién terminada la Segunda Guerra Mundial a las guerras entre los clanes escoceses del siglo XVIII.

En Amazon desde 13,30 euros, en versión Kindle por 9,49 euros y en versión eBook por 9,49 euros en Rakuten.

Poemas de amor

El amor fue un tema recurrente en la obra de Pablo Neruda. Así que si te zambulles de pleno en el día de San Valentín y te atreves con la poesía, en 'Poemas de amor' encontrarás una selección en sus diferentes etapas y matices.

En La casa del libro por 7,55 euros.

Romeo y Julieta

Pocas tragedias hay tan sonadas como la de 'Romeo y Julieta', la obra de teatro de William Shakespeare llevada al cine en varias ocasiones, con versiones tan célebres como la del excéntrico Baz Luhrmann. En ella, los Montesco y los Capulleto, dos familias enfrentadas, ven cómo sus hijos se enamoran.

En Amazon desde 10,54 euros, 2,84 euros en versión Kindle y 3,03 euros en versión eBook en La casa del libro.

Bodas de sangre

Ya en España encontramos otra obra en formato teatro con el amor y la tragedia como centro: 'Bodas de sangre' de Federico García Lorca.

En Amazon desde 8,36 euros, por 0,99 euros en versión Kindle y 3,79 euros en versión eBook en La casa del libro.

Travesuras de la niña mala

Mario Vargas Llosa narra la historia de Ricardo, un joven que emigra desde Lima hasta París, haciendo realidad sus sueños. Poco después se encuentra con su amor de la adolescencia que agitará de nuevo su vida. Con una narrativa que mezcla lo trágico y lo cómico, Llosa desgrana las casualidades de la vida y los encuentros y desencuentros.

En Amazon desde 9,95 euros, 4,27 euros en versión Kindle.

No digas que fue un sueño

Terenci Moix nos traslada hasta Egipto, donde Cleopatra despechada llora por el fin de su romance con Marco Antonio. 'No digas que fue un sueño' es una novela de amor, pero también una novela histórica sobre Egipto y el imperio romano.

En Amazon desde 2,80 euros, 4,27 euros en versión Kindle y 4,27 euros en versión eBook en La casa del libro.

