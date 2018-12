51 regalos tecnológicos para el amigo invisible y Navidad por menos de 15 euros

Aunque oficialmente todavía faltan un par de semanas para la Navidad, las luces navideñas ya iluminan las noches de ciudades y pueblos y comenzamos a tener los típicos eventos de estas fechas, como reuniones de amigos, viejos compañeros de clase o cenas de empresa. Hace un par de días os compartimos una completa guía de ideas para regalar con sugerencias de regalos en clave tecnológica de precios y categorías variadas, pero para celebraciones como el amigo invisible, es más práctico buscar regalos más sencillos y asequibles. Con esta idea hemos elaborado una lista de regalos tecnológicos por debajo de los 15 euros.

A pesar del bajo límite de precio encontramos obsequios bastante interesantes, no solo para el amigo invisible, sino también para tener un detalle o incluso para nosotros, porque también hay algún que otro chollo.

Sonido

Auriculares inalámbricos MPOW

Auriculares inalámbricos Auriculares S6 sport music de MPOW por 9,99 euros. Se conectan a la tablet o el smartphone mediante Bluetooth 4.1 y disponen del perfil aptX. Son resistentes al agua (certificación IPX6), con micrófono integrado y cancelación de ruido.

Cascos diadema Sony MDR-ZX110

Auriculares cerrados de tipo supraaural de diseño ergonómico y con controles integrados para cambiar de canción fácilmente, con reducción de ruido y plegables para llevarlos cómodamente. Se conectan a través del jack. 11,99 euros en Amazon.

Altavoz portátil Philips

Altavoz compacto SBA1610 de Philips con potencia nominal de 2 W. Ojo porque no es inalámbrico, sino que se conecta al dispositivo emisor a través de la toma jack 3.5 mm. Por 13,90 euros en Amazon.

Altavoces para ordenador de sobremesa Trust Remo

Sistema de altavoces para ordenador con diseño compacto y una potencia de salida RMS de 8 Vatios (16 vatios de potencia máxima). No requieren de conexión eléctrica, sino que se alimentan mediante USB. Control sencillo e intuitivo en el frontal. En Amazon por 14,17 euros.

Altavoz inalámbrico Skullcandy

Altavoz portátil Bluetooth de la marca Skullcandy. Es resistente a los golpes y salpicaduras y su autonomía es de hasta 10 horas. Integra micrófono para realizar llamadas. En Amazon por 14,65 euros.

Micrófono USB Trust Voxa

Micrófono para ordenador con trípode ajustable, se conecta mediante USB de forma instantánea y tiene un cable de 1,5 metros. Para grabación de voz, cantar, juegos y aplicaciones controladas por voz. 14,36 euros en Amazon

Accesorios

Funda impermeable universal AmazonBasics

Guarda tu teléfono y protégelo en la playa, piscina, eventos acuáticos... esta funda de Amazonbasics protege terminales de hasta 6 pulgadas de tamaño, permitiendo que puedas seguir usándolo. Cuenta con certificación IPX8, pestaña de seguridad y cordón para el cuello. En Amazon por 7,10 euros.

Soporte para el coche UGREEN

Una de las formas más cómodas y seguras de dejar tu teléfono móvil a la vista mientras conduces es con un soporte fijado en la rejilla de ventilación del salpicadero del coche. Este modelo permite rotar 360 grados y es regulable para todo tipo de terminales. En Amazon por 9,99 euros.

Cargador-sintonizador FM Xiaomi Roidmi 3S

Este pequeño dispositivo es un 2 en 1. Por un lado nos permite cargar dos dispositivos al mismo tiempo con salidas de 3.4 A (carga rápida) y por otro permite sintonizar el audio del teléfono al sistema de radio del coche. En Gearbest por 13,31 euros.

Cargador inalámbrico Limxems

Si tu teléfono permite la carga inalámbrica mediante el estandar Qi (el más común), con este cargador de Limxems podras simplemente depositarlo y dejar que se cargue sin cables. Proporciona hasta 10W. Con protecciones frente a fallos eléctricos. En Amazon por 14,99 euros.

Cargador de pared AUKEY

Cargador con 3 puertos USB de AUKEY, capaz de suministrar hasta 2,4 A y 5V de forma inteligente, adaptándose a las necesidades de los dispositivos. Con protección frente a fallos eléctricos. 14,99 euros en Amazon.

Powerbank Omars 10.000 mAh

La batería externa Omars cuenta con 4 puertos: una entrada y salida USB-C a 5V y 3A, 2 USB a 5V y2.4A y una entrada Micro USB de 5V y 2A, lo que permite cargar varios dispositivos de forma rápida y versátil. Además es compacta y con buenos acabados. 14,99 euros en Amazon.

Periféricos

Ratón inalámbrico Trust Ziva

Ratón inalámbrico de estilo gaming con selección de velocidad (600/1000/1200 dpi), adaptado para diestros y zurdos. Disponible en Amazon por 9,99 euros.

Teclado gaming Mars Gaming MCP0

Teclado diseñado para gaming con buen ratio de refresco y antighosting. Con iluminación LED roja y teclas impresas en color rojo. Compacto y con teclas programables. En Media Markt por 11,99 euros.

Maletin HP Value

Maletin para portátiles de hasta 16 pulgadas con compartimento interior acolchado para proteger el ordenador y varios bolsillos de almacenamiento, con correa ajustable. En PcComponentes por 13,98 euros

Teclado inalámbrico Rii Mini i8

Teclado extremadamente compacto para usarlo con Raspberry Pi o Smart TV. Integra un teclado QWERTY y un touchpad para controlar las aplicaciones. Con batería de litio recargable. Por 13,99 euros en Amazon.

Teclado inalámbrico Inves

Si buscas un teclado inalámbrico sencillo y compacto, en El Corte Inglés encontramos el modelo Inves KB-626 por 14,90 euros.

Mochila para Portátil hasta 17.3"

Mochila para portátiles de hasta 17,3 pulgadas de Owlotech. Es un modelo ligero y versátil con compartimentos exteriores e interiores. Cuenta con un espacioso compartimiento reforzado con espuma para el portátil y sus accesorios. En PcComponentes por 14,95 euros.

Juegos de mesa

IQ fit

Un juego sencillo y original para ejercitar nuestro cerebro con 110 retos progresivos en formato de bolsillo. En Amazon por 11,62 euros.

Intelect Falomir

Juego al estilo "Scrabble" donde puntuaremos más conforme hagamos palabras más largas y con letras más difíciles de asociar. Un juego sencillo para ampliar nuestro léxico. En Amazon por 12,38 euros.

Cubo de Rubik

Un clásico imprescindible para entretenernos (y que a veces genera una frustración enorme), el cubo de Rubik en versión tradicional de de 3 x 3 x 3 cuadrados y seis colores. Por 12,43 euros en Amazon.

Los Colonos de Catán versión cartas

Otro juego de gran popularidad en las sobremesas es el Catán. En esta ocasión en formato cartas, más cómodo para viajar o los ratos muertos en la playa o piscina. Con 110 cartas, instrucciones y material en español. En Amazon por 9,99 euros.

Jenga

Sin cables ni plástico pero con mucho ingenio: monta una torre con piezas de madera y trata de aligerar su estructura por turnos. ¿Quién será el que más piezas pueda retirar sin comprometer la estabilidad de la estructura? Por 14,94 euros en Amazon.

Hogar

Póster "Game of Thrones"

Acabos de descubrir el último teaser de la siguiente temporada de Juego de Tronos, que veremos a partir de abril de 2019. Para amenizar la espera de los fans una buena idea es un póster como este de Amazon, de dimensiones de 61 x 91,5 centímetros y por 6,95 euros.

Cortagalletas Fortnite

Si tienes que regalar a un aficionado a la cocina que además disfruta jugando a Fortnite, con este cortagalletas podrá crear los dulces más originales. En Amazon por 7,99 euros.

Tiras LED de iluminación VicTsing

LEDs de 12 voltios en ocho tonos distintos (rojo, verde, azul, blanco, naranja, amarillo, cyan y morado) en una tira recortable y flexible y con control remoto. Tienen certificación de resistencia a agua y polvo IP65 y los encontráis por 9,99 euros en Amazon.

Textil

Camiseta Game of cats

¿Le gustan los gatos? ¿Le gusta Juego de Tronos? Entonces esta camiseta tiene muchas posibilidades de ser todo un acierto. Está disponible en varias tallas y colores, con cuello en forma de V y 100% de algodón. En Amazon por 5,71 euros.

Calcetines Space Invaders

Calcetines altos de algodón con estampados tan míticos como el del juego Space Invaders, de color azul navy y el fondo de de color negro. Tallas de la 36 a la 45. En Kalcetin.es por 9,90 euros.

Cortina de ducha tabla periódica

Esta original cortina de ducha es apta tanto para fans de 'The Big Bang Theory' como de la química. Dimensiones: 1,80 x 1x80. En Amazon por 11,47 euros.

Camiseta Qwertee

Si le gustan las camisetas con mensaje, en Qwertee estos días están de oferta una serie de prendas con estampados navideños y algo gamberros, como este pingüino. En Qwertee por 13 euros.

Calzoncillos estampado cómic

En Kiabi encontramos disponibles en varias tallas y modelos un pack de 2 boxers con estampados de Harry Potter, DC Comics, Marvel, etc. Fabricados en Algodón. 12 euros

Videojuegos

Mass Efect Andromeda para PS4

Uno de los juegos más esperados del año pasado ha bajado drásticamente su precio hasta los 13,69 euros en Amazon en su versión para PS4. Un regalo para los amantes de la saga, a pesar de que en Vidaextra decepcionó, en comparación con otras entregas.

'Wolfenstein: The New Order' para Xbox One

Todo un clásico dentro de los juegos de acción en primera persona. Enfréntate contra los nazis y escapa de un tétrico campo de concentración. Aquí puedes leer el análisis de Vidaextra. En Amazon en versión francesa pero con doblaje y traducción al español por 11,70 euros.

¡Has sido tú! - Edición Estándar para PS4

‘¡Has sido tú!’ fueel primer juego de la nueva gama PlayLink, un tipo de videojuego social que nos permite interactuar tanto con la consola como con el teléfono móvil. Un juego sencillo y divertido disponible por 12,50 euros en Amazon. Lee aquí su review.

Atari Flashback Classics Vol. 2 para PS4

Un juego para nostálgicos del Arcade donde encontramos 50 clásicos atemporales para jugar en HD en tu PlayStation 4. Inclye éxitos como: Adventure, Asgo Concentration, Asteroids, Asteroids (Arcade), Asteroids Deluxe (Arcade), Basic Math Blackjack, Breakout, Casino, Championship Soccer, Checkers, Chess, Code Breaker, Crystal Castles, Crystal Castles (arcade), Demons to Diamonds, Double Dunk, Flag Capture, Golf, Gravitar, Gravitar (arcade), Hangman, Haunted House, Major Havoc (arcade), Maze craze, Missile Command, Missile Command (Arcade), Night Driver, Off the Wall, Outlaw, Race, Red Baron (arcade), Return to Haunted House, RS Baseball, RS Basketball, RS Tennis, Secret Quest, Sentinel, Sky Diver, Spacewar, Sprint (arcade), Starship, Stellar Track, Street Racer, Sub Commander, Super Breakout, Super Breakout (Arcade), Surround, V Pinball y Video Cube. En Amazon por 14,95 euros

Time Carnage para PS4

Time Carnage es un videojuego de 2018 que nos ofrece una trama principal con 25 desafíos adicionales en primera persona. No se encuentra entre los títulos del año, de ahí su precio, pero es una opción interesante si tenemos Play Station VR. En Amazon por 14,95 euros.

Accesorios para consolas y gaming

Alfombra gaming Razer

Razer es una marca conocida entre los gamers por sus productos y accesorios. Uno de esos accesorios que suelen pasar desapercibidos son las alfombrillas para ratón. En Amazón está bastante rebajada (8 euros) la Razer Goliathus Cosmic Speed en talla mediana y color verde. Fabricada con tejido compacto y resistente, permite ganar velocidad de desplazamiento, además se puede enrollar para transportar sin que se deteriore.

Volantes para Nintendo Switch

Otra buena idea para aquellos que posean una Nintendo Switch y además jueguen al 'Mario Kart' son unos volantes para mejorar la experiencia de juego. Por 14,90 euros en Amazon.

Funda para Nintendo Switch

Una de las mejores características de la Nintendo Switch es su versatilidad, ya que podemos jugar tanto en casa como en movilidad. Sin embargo, es fundamental transportarla con seguridad. Una buena idea es adquirir una funda para guardar la consola, cables, mandos y cartuchos. Por 14,99 euros en Amazon.

Mars Gaming MH2

Auriculares gaming con micrófono plegable y flexible, refuerzo de graves y cancelación de ruido. No son una maravilla, pero tienen una muy buena relación calidad precio. Compatibles para PC, PS4, Xbox One y smartphones. En Amazon por 14,99 euros.

Series y películas

Breaking Bad, primera temporada (Bluray)

Si todavía queda alguien sin ver la serie en la que un anodino profesor de ciencias cambia la comodidad de su instituto por un laboratorio clandestino de droga, esta Navidad es una buena oportunidad para empezar. La primera temporada en Blu-ray podemos encontrarla en Amazon por 9,06 euros.

Dr. Strange en Blu-ray

La edición coleccionista de la película basada en el cómic de Marvel, en Amazon por 11,90 euros en Blu-ray.

¡Rompe Ralph!

Todavía podemos encontrar en los cines "Ralph rompe internet", la segunda entrega de la entrañable película ¡Rompe Ralph!, que podemos encontrar por 9,95 euros en blu-ray. Porque la Navidad es un buen momento para refrescar estas películas entretenidas para todos los públicos.

Rogue One: Una Historia de Star Wars

Una buena idea para los fans de Star Wars es la última película de la saga, Rogue One en Blu-ray. En Amazon por 11,95 euros.

Capitán América: Civil War

Seguimos inmersos en el universo de los cómics de Marvel, esta vez con la película Capitán América: Civil War, disponible en Blu-ray en edición coleccionista por 11,99 euros.

Deadpool Digibook (DVD)

Y si las películas de héroes clásicos te aburren, entonces deberías ver Deadpool, un antihéroe muy divertido. Incluye el DVD, tomas falsas y libro. En Amazon por 11,99 euros.

Otros

Imanes de Super Mario Bros

Decora tu nevera o cualquier superficie ferromagnética con estos 80 imanes de Super Mario Bros para recrear los niveles del mítico videojuego. En Amazon por 8,34 euros.

LEGO halcón milenario

Aunque es un juguete, más de un adulto disfrutará mucho montando este mini halcón milenario de Star Wars. Incluye una minifigura de Chewbacca y la ballesta Wookiee de Chewbacca. Mide más de 4 cm de altura, 8 cm de longitud y 8 cm de ancho. En Amazon por 9,99 euros

Funko Harry Potter

Figura de Harry Potter fabricada en vinilo de unos 9 centímetros de altura aproximadamente. Embalado con caja ilustrada. En Amazon por 8,51 euros.

Pegatinas geeks

35 pegatinas y stickers para desarrolladores y geeks de temática informática: Angular, React, Redux, Android, SASS, Webpack, Handelbar, Grunt, Redux, NPM, Bitcoin, Karma, V8, Python, Mocha, Babel, NodeJs, MongoDB, C Sharp, Eslint, Ruby, Git, Gulp, Swift, Stackoverflow, Express, Github Octocat, Nginx, Jade, Coffee Script, Yeoman, Java, Docker, Vim, Jenkins, Vue, Postgres, entre otros. En Amazon por 13,90 euros.

Caballero de los siete reinos

'El caballero de los siete reinos' es la recopilación de los tres primeros Cuentos de Dunk y Egg escritos por George R. R. Martin, el popular creador de Juego de Tronos. Es un libro corto que, si gusta la novela de acción histórica, se devora rápidamente. La versión en tapa blanda cuesta 14,25 euros en Amazon.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.