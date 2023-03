Por 179 euros es muy difícil encontrar una tableta mejor que esta: pantalla 2K, Snapdragon y Netflix Full HD

Si bien las tabletas con Android nunca han desaparecido, la existencia del iPad las eclipsaba y muchos usuarios no adquirían otra que no fuera de Apple. Pero actualmente hay propuestas muy interesantes con el sistema operativo de Google, sobre todo si no se quiere pagar lo que vale la de la manzana mordida, y sin renunciar a una buena experiencia. La CHUWI HiPad MAX es un buen ejemplo y solo cuesta 179 euros en Amazon si marcamos la casilla de "Aplicar cupón de 100 euros".

Con un precio de venta al público recomendado de unos 300 euros, en Amazon se puede adquirir al marcar la casilla de "Aplicar cupón de 100 euros" la tableta CHUWI HiPad MAX a 179 euros, lo que es un muy buen precio para las prestaciones que tiene.

La CHUWI HiPad MAX es una tableta que cuenta con pantalla IPS con resolución 2K casi sin bordes y compatible con mil millones de colores para consumir contenido multimedia en buena calidad, ya que está certificada con Widevine L1 para poder ver Netflix en Full HD, algo que no es posible en muchas tabletas Android "baratas".

Integra el procesador Qualcomm Snapdragon 680, que si bien no es el más reciente ni potente, proporciona un buen rendimiento en Android 12, que es el sistema operativo instalado en esta tableta (tampoco es habitual ver procesadores Qualcomm Snapdragon en tabletas de este tipo). Tiene 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

Con cuatro altavoces estéreo para una buena calidad sonora, dispone de WiFi de doble banda y conectividad Dual 4G LTE, por lo que podremos introducir una tarjeta SIM para navegar por Internet sin depender de una red WiFi. Su batería es de 7000 mAh, y la compañía asegura que proporciona de siete a 10 horas por carga dependiendo del uso. Ofrece también cámara frontal de 5 MP y trasera de 8 MP.

