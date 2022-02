14 regalos tecnológicos para San Valentín por menos de 50 euros

Si tienes pareja, quieres regalar tecnología en San Valentín pero tu presupuesto es limitado, en este artículo encontrarás una selección de regalos tech (o del universo Xataka) para triunfar el 14 de febrero.

Oclean X

Aprovecha este San Valentín para ser práctico con este cepillo de dientes Oclean X (49 euros), interesante para las personas más techies.

No solo despunta por la velocidad de vibración de su cabezal, sino que se maneja desde una intuitiva pantalla táctil y cuenta con una aplicación desde la que ver estadísticas de su cepillado.

Electric Toothbrush Oclean X with LCD Touch Screen, IPX7 Waterproof Toothbrush 40,000 VPM Powerful Cleaning, 3D Dupont Brush Head, Sonic Toothbrushes Smart Timer Hoy en Amazon por 49,99€

Huawei Band 6

Con este presupuesto la inmensa mayoría de smartwatch se quedan fuera, pero sí que puedes optar por una pulsera de actividad de calidad como la Huawei Band 6 (39 euros con cupón ABAND65 en la web oficial). Con un diseño estilizado, integra una gran pantalla AMOLED de 1,47 de resolución de 194 x 368 píxeles, mide actividad y saturación de oxígeno en sangre y su autonomía ronda las dos semanas.

realme Buds Air 2 Neo

Los realme Buds Air 2 Neo (36 euros) (36 euros) son un detalle ideal quien escucha música a todas horas esté donde esté: estos auriculares TWS cuentan con tecnología de cancelación de ruido, controles táctiles y una autonomía bastante apañada de hasta 25 horas.

realme Buds Air 2 Neo Auriculares Inalámbricos,Auriculares Bluetooth 5.2 Reducción Ruido, Internos Estéreo Control Tactil, Deportivos Graves Mejorados 25 Horas Jugar IPX5-Gris, Blanco PVP en Mielectro 36€ Hoy en Amazon por 39,00€

JOBY GorillaPod

Si a tu pareja le gusta la fotografía y cuenta con un teléfono con una cámara de calidad para hacerlas, este es uno de los trípodes más interesantes del mercado. El JOBY GorillaPod (28 euros) es compacto, con una pinza universal suave pero firme, pero su mayor baza es que gracias a su diseño podrá ponerlo en prácticamente cualquier posición y lugar

JOBY GorillaPod - Kit Básico Trípode Mini Flexible con Pinza Universal para Smartphone, Adaptador GoPro y Adaptador de Antorcha, Peso hasta 325 g, JB01571-BWW PVP en Amazon 28,49€

Native Union Drop

Este es un regalo que aúna practicidad y diseño: el cargador inalámbrico Native Union Drop (34 euros). Con una estética y acabados de lo más premium, este accesorio le permitirá cargar su teléfono a través del estándar Qi a 10W

Native Union Drop Cargador Inalámbrico - [Qi Certified] 10W Pad Antideslizante de Carga Rápida para Dispositivos Inalámbricos - Compatible con iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 mini/11/11 Pro(Sage) PVP en Macníficos 34,99€ Hoy en Amazon por 49,99€

Marco de fotos digital

Todo un clásico para acertar: elige vuestras fotos favoritas e introdúcelas en este marco de fotos digital de QUMOX (45 euros) con pantalla de 7" con una memoria. Sencillo pero éxito asegurado.

QUMOX Marco de Fotos Digital LCD de 7"con Pantalla LCD Hoy en Amazon por 45,09€

Echo Dot

Este es un regalo interesante tanto para quienes están domotizando su casa como para quienes simplemente les produce interés. El Echo Dot (49 euros) es la versión más actual del altavoz inteligente más vendido de Amazon, con un nuevo diseño esférico más atractivo a la vista, sonido mejorado y en este caso, un práctico LED para informar de la hora o de la temperatura.

Puede ser el principio de su hogar inteligente o simplemente quedarse en un práctico gadget para escuchar música y resolver dudas puntuales.

Echo Dot (4.ª generación) | Altavoz inteligente con reloj y Alexa | Azul grisáceo PVP en MediaMarkt 49€ Hoy en Amazon por 69,99€

Difusor de aromas PureAroma 550 Connected

El olfato es un sentido con mucho potencial: aprovéchalo con este difusor de aromas conectado PureAroma 550 Connected de Cecotec (28 euros) para crear un ambiente relajado, por ejemplo para una velada romántica. Con iluminación LED, cobertura de 30 metros cuadrados y tres modos de funcionamiento.

Cecotec Difusor de aromas PureAroma 550 Connected White Woody. Capacidad 500ml, Pantalla LED, Altavoz, Control por bluetooth, App, Temporizador 12h, 3 Modos de funcionamiento, Cobertura 30m2 PVP en PcComponentes 28€ Hoy en Amazon por 34,90€

LEGO BOTANICAL

Uno de los detalles más originales para techies amantes de la construcción y de los kits por excelencia, este LEGO BOTANICAL (38 euros) con forma de ramo: un pequeño proyecto de montaje y unas flores para toda la vida.

LEGO 10280 Creator Expert Ramo de Flores, Set de Construcción para Adultos, Regalos Originales para Mujeres y Hombres PVP en Amazon 38,99€ PVP en FNAC 49€

Divoom Pixoo

Un regalo ideal para gamers y streamers este Divoom Pixoo (50 euros), un gadget ornamental para decorar su zona de juego o trabajo con una pantalla de píxeles donde poder reproducir sus propias creaciones o las de otras personas. Y si prefieres buscar el lado más práctico, también puede mostrar la hora o la temperatura.

Divoom Pixoo - Marco de fotos digital con control de luz de ambiente - 8,6 pulgadas - Reloj inteligente LED de escritorio/pared - Lámpara decorativa para sala de juegos - Decoración del hogar PVP en Amazon 50,99€

Cafetera Aerobie AeroPress A80

Una cafetera diferente, compacta y capaz de lograr un gran café en cualquier parte, incluso de acampada. Con la Aerobie AeroPress A80 (29 euros) es sencillo, práctico y bastante rápido

Aerobie AeroPress. Cafetera A80 Negra, Centimeters Hoy en Amazon por 29,00€

Chilly's Serie 2

Para amantes del café y las infusiones, la versión de la popular botella Chilly en formato taza: la Chilly's Serie 2 (35 euros), con boquilla perfecta para beber, cierre hermético, interior de acero inoxidable para mantener la temperatura el máximo tiempo y tecnología antimicrobiana. Disponible en varios tamaños y colores.

Chilly's Serie 2 Taza de Cafe Termica - Taza de Doble Pared con Tapa - Acero Inoxidable sin BPA - Pine Green, 340ml Hoy en Amazon por 35,00€

Mr Wonderful Wondee

No es la memoria USB con los puertos más modernos o con el sistema de almacenamiento más grande, pero es un detalle simpático y que nunca viene mal este pendrive de Mr Wonderful (19 euros) con forma de corazón, 32GB de capacidad y un cordel para que la cuelgue de sus llaves o del bolso.

Mr Wonderful Wondee Pendrive USB de 32 Gigabytes con forma de Corazón PVP en Amazon 19,99€

It Takes Two

'It takes two' (19 euros para PS4/PS5 y 19 euros para PC/Xbox) es un juego diferente e ideal para jugar en pareja... de hecho has de jugarlo así. Os convertireis en el matrimonio encarnaremos al matrimonio de Cody y May y tendréis que lidiar con el desgaste del día a día para que salga adelante. Un buen pretexto para pasar tiempo juntos y hablar de temas de pareja bastante frecuentes.

