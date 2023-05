Por menos de 100 euros, este monitor de PC de Huawei te ofrece diseño sin renunciar a un precio muy bajo

Si tu viejo monitor no da más de sí y te toca irremediablemente cambiarlo por otro pero no quieres o no puedes gastar demasiado en él, puedes optar por el Huawei AD80 ahora que Amazon lo tiene a un precio de saldo. Este monitor puede ser tuyo por 99 euros, con envío rápido y gratuito incluidos.

Comprar el Huawei AD80 al mejor precio

Por estos ajustados 99 euros te estarás haciendo con este atractivo monitor con una rebaja extra de 10 euros sobre los 109 a los que ya estaba rebajado, puesto que su precio oficial es de 169 euros. Además, cuenta con envío gratuito y rápido, en un par de días para usuarios Prime o aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Alejado de otras propuestas más lujosas de la marca, el Huawei AD80ste es un monitor básico pero muy bien acabado, con un diseño sin marcos para un panel IPS antirreflejos, con 24 pulgadas a 60 Hz y con resolución Full HD.

Con 5ms como tiempo de respuesta y 250 cd/m2 de brillo, cuenta con tecnología Flicker Free y Low Blue Light para evitar al máximo posible la fatiga visual, aunque siendo un monitor de trabajo como es, la tecnología AMD FreeSync tampoco se queda fuera de sus especificaciones.

No cuenta con altavoces incorporados y, a la hora de conectarlo, nos ofrece un conector VGA y otro HDMI.

