10 Días con Care For You, un robot de planchado que también seca y desinfecta

Hemos estado pasando 10 días con el robot de planchado Care For You, de Rowenta, y te traemos un vídeo en el que te vamos a contar nuestra experiencia. Se trata de un robot que es capaz de planchar la ropa por nosotros, pero también la puede secar e incluso desinfectar.

10 Días con Care For You, de Rowenta

Una camiseta que apestaba saliendo sin oler a nada, y ropa arrugada que sale perfectamente planchada por su sistema de vapor. Así es la Care For You de Rowenta, y la hemos estado probando durante 10 días. En el vídeo de hoy vas a tener toda nuestra experiencia completa.

Porque somos muchos los que odiamos planchar, y está muy bien que haya fabricantes que busquen innovaciones tecnológicas que nos ayuden con ello. Este robot de planchado es bastante grande, es como un pequeño armario con varias perchas de las que vamos a colgar la ropa que queremos tratar.

La ropa la colgaremos en la percha, y le pondremos abajo unas pinzas con peso que estirará toda la ropa. Luego, el robot utilizará vapor de agua para eliminar las arrugas. De esta manera, las prendas que pongas dentro saldrán estiradas y sin arrugas, casi como si hubieras planchado.

Pero es que además del planchado, el Care For You también tiene un modo para desinfectar la ropa y quitar los malos olores. Esto es útil cuando vienes de algún sitio que tenía el ambiente cargado, y aunque tu ropa no está sucia como para poner a lavar sí que ha cogido algunos olores, y con el robot de Rowenta los podemos quitar.

También tiene un sistema de secado, de forma que si has sacado algo de la lavadora y lo necesitas usar pronto, vas a tener una alternativa con la que sale todo seco y sin arrugas. Toda la experiencia de nuestros 10 días de uso la tienes en el vídeo que tienes arriba.

Y por cierto, si compras el Care For You en este enlace, y haces click sobre la casilla del cupón de descuento (activo solo durante 48 horas), te podrás ahorrar 100€ más, además del descuento que ya tiene: https://amzn.to/45uWRyk.

Este contenido es una colaboración y patrocinio entre Xataka y la marca, pero no hay pacto sobre el guión ni la selección de los temas. El contenido editorial está elaborado íntegramente por Xataka.