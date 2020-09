El código de Windows XP se ha filtrado supuestamente en 4chan y parece legítimo: por qué esto supone un peligro

Muchos hubieran suspirado por algo así hace años: el código fuente de Windows XP parece haberse filtrado en los fotos de 4chan. Con él tendríamos la "receta secreta" de un sistema operativo que aún hoy en día sigue utilizándose más de lo que podría pensarse, y eso plantea algunas incógnitas interesantes.

Algunos expertos en el ámbito de la ciberseguridad parecen validar ese descubrimiento, y aunque disponer de ese código da pie a que los desarrolladores puedan estudiarlo, también plantea un peligro importante: el de descubrir nuevas vulnerabilidades no parcheadas que podrían ser usadas contra los que aún usan Windows XP... e incluso los que hoy en día usamos Windows 10.

En realidad fue en abril de 2019 cuando se cerró definitivamente el ciclo de vida de este sistema operativo: Microsoft aún mantenía soporte excepcional para la edición Embedded POSReady 2009 que se usaba en entornos profesionales —se usa por ejemplo en fábricas, talleres mecánicos, cajeros automáticos e incluso hospitales. Ah, y también lo usa Vladimir Putin.

The Windows XP SP1 source code leak looks pretty legit



Thanks to @RoninDey for confirming https://t.co/A2Ap1fKX5x