Un desarrollador ha creado una IA que te sugiere qué decir en las reuniones de trabajo: así es 'Tele-Prompt'

Casi todas las personas nos hemos quedado en algún momento sin saber qué decir en una reunión de trabajo. La inteligencia artificial (IA), que ya nos deleita con aplicaciones como DALL-E 2 y bots conversacionales como ChatGPT, podría acudir a nuestro rescate.

Daniel Gross, un desarrollador que trabajó durante varios años en el campo de la IA dentro de Apple, acaba de presentar Tele-Prompt. Se trata de un programa que escucha el encuentro con tus colegas y sugiere comentarios para aportar a la conversación.

El creador ha explicado en un hilo de Twitter que Tele-Prompt funciona sin estar conectado a Internet. “Todo sucede de forma privada en su ordenador”, asegura Gross. En líneas generales, todo comienza con un sistema de reconocimiento de voz que capta lo que se dice.

Después entra en juego un marco de Python para incrustaciones de oraciones conocido como SentenceTransformer. Este se encarga de encontrar frases relacionadas en el dataset kaggle, que tiene millones de citas categorizadas por autores, estilo y popularidad.

Así, como podemos ver en un vídeo, si el programa de IA reconoce que alguien está pidiendo encontrar la solución a un problema, este sugerirá frases como “la solución vendrá cuando las personas encargadas sean las responsables del problema”.

Greetings AI-native hackers. @natfriedman and I present a small hack from last weekend: Tele-Prompt.



An on-device AI for your meetings that listens to you and makes charismatic quote suggestions -- pic.twitter.com/KTQobkH0rO