¿Qué se puede y qué no se puede hacer con un Chromebook que soporta apps Android?

A lo largo de 2017, el catálogo de Chromebooks compatibles con aplicaciones Android irá aumentando hasta completar los principales modelos de las grandes marcas. Nosotros hemos probado uno de los que ya soporta apps Android, el Acer Chromebook R11, que analizamos en 2016.

En su momento, una de las principales pegas que le econtramos al dispositivo fue el sistema operativo, Chrome OS, y su mala adaptación para un convertible como el R11. Ahora que le podemos meter la Play Store, ¿mejora el resultado? ¿qué podemos y qué no podemos hacer con apps Android en un Chromebook? Lo vemos:

Lo que sí podemos hacer

La mayor parte de apps que se encuentran en la Play Store serán compatibles con los Chromebook. Por lo tanto, podrás sacarle partido en diferentes situaciones:

Productividad . Pensemos aquí en apps de ofimática, trabajo y productividad como el pack de Google (Gmail, Drive, Keep, Hojas de cálculo, etc.) o en otras como Trello, Asana, Wunderlist o Slack

. Pensemos aquí en apps de ofimática, trabajo y productividad como el pack de Google (Gmail, Drive, Keep, Hojas de cálculo, etc.) o en otras como Trello, Asana, Wunderlist o Slack Redes sociales . Podrás instalar sin problemas Twitter, Facebook, Facebook Messenger, Instagram... o cualquier otro cliente que prefieras de estas redes sociales.

. Podrás instalar sin problemas Twitter, Facebook, Facebook Messenger, Instagram... o cualquier otro cliente que prefieras de estas redes sociales. Juegos . Nosotros probamos 'World of Tanks', 'Asphalt: Extreme', 'EA: UFC'... Es una gran ventaja poder disfrutar de estos juegos con una pantalla más grande, pero también es algo más incómodo manejar los controles táctiles (por tamaño y por peso).

. Nosotros probamos 'World of Tanks', 'Asphalt: Extreme', 'EA: UFC'... Es una gran ventaja poder disfrutar de estos juegos con una pantalla más grande, pero también es algo más incómodo manejar los controles táctiles (por tamaño y por peso). Series, películas y música. Podrás usar apps populares como Netflix o Spotify y aprovecharte de las ventajas de sincronización en la nube que tienen. Por ejemplo, puedes empezar a ver una serie que tengas en el modo offline de Netflix en el tren y, al volver a casa, continuar en tu televisión por donde la dejaste. Igual en el caso de Spotify.

En todos los casos, el R11 (que tiene 4 GB RAM y un procesador Intel Celeron N3150 1,60 GHz, dual-core) mueve con soltura y sin mayor problema todas las apps. Los juegos que instalamos son exigentes a nivel gráfico (teniendo en cuenta que son para móviles) y el terminal los mueve sin dificultad. Todo ello, sumado a la buena autonomía de este modelo, es un buen combo si necesitamos un dispositivo que llevarnos a todas partes.

Lo que no podemos hacer y limitaciones

Cualquier aplicación que requiera de número de teléfono no será compatible con un Chromebook por motivos obvios. No podrás descargar WhatsApp o Snapchat de la Play Store porque son apps que necesitan ir asociadas a un número de teléfono. En el caso de WhatsApp, tendrás que conformarte con la versión web y en el de Snapchat, ¿para qué querrías utilizar Snapchat desde un dispositivo que pesa algo más de un kilo?

No podremos usar apps que requieran de número de teléfono asociado

Por otro lado, y esto es una limitación clara o un impedimento para una buena experiencia de usuario, todas las apps que descarguemos de la Play Store cargarán en su versión mobile. Hay algunas muy bien optimizadas (caso Netflix) y otras, la gran mayoría, que no aprovechan bien las 11,6 pulgadas de este Chromebook, haciendo que su usabilidad se vea algo perjudicada. La mayor parte de apps usan una fracción de la pantalla, por lo que hay mucho espacio desaprovechado y la sensación es la de que falta optimizarlas para Chrome OS. Como es una cuestión de software, tenemos fe en que se solucione en algún momento. A pesar de ello, funcionan bien, solo que las interfaces no están bien implementadas (en parte porque quizá no estén pensadas para Chromebooks).

¿Veredicto?

El Acer Chromebook R11, un modelo de 2016, ya se puede comprar por menos de 300 euros y gana muchos enteros con la Play Store integrada. Es, sin duda, una buena alternativa si necesitas un terminal pequeño, ligero y versátil para trabajar (correo, ofimática, etc.), usar redes sociales y a modo de entretenimiento (juegos, música, series, películas, etc.).

Nosotros hemos probado este Chromebook porque es de los pocos que actualmente tienen soporte para apps Android, pero conforme vayan llegando a otros modelos este 2017, será un argumento de compra añadido para un tipo de dispositivo que vendrá muy bien a estudiantes o en entornos laborales en los que la ofimática sea suficiente.