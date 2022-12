Tener un coche con motor V8 en el salón de casa es posible. Es tan sencillo como construir uno de madera

Permitidme que empiece este artículo contando una pequeña anécdota personal.

Recuerdo con cariño mi primer (y último) proyecto en la asignatura de tecnología durante el instituto. En un grupo que formaba por tres compañeros, teníamos que construir un ascensor que subiera y bajara. Mi primera tarea era cortar las piezas de madera. Era sencillo, seis piezas con cuatro cortes cada una para dar forma a cuatro paredes, un suelo y un techo.

Cuando aparecí con aquellas seis primeras piezas, Rodrigo y Luis (no pienso esconder sus nombres) cruzaron miradas y llegaron a la misma conclusión: nunca más me acercaría a una sierra. Mi tarea, a partir de entonces, sería la de lijar las piezas (quien me conoce personalmente sabe por qué) y apartarme para molestar lo menos posible.

Viendo los resultados del trabajo, el sobresaliente que apareció en mi libro de notas y, sobre todo, comprobar que mantenía todos los dedos en mi mano, supe que habían optado por la mejor decisión. Sí, fue un acto egoísta, pero lo valoro como una decisión sabia y justa.

Qué maravilla

Digo esto porque cuando vi las primeras imágenes de lo conseguido por Simas Snežko no pude más que admirar la perfección absoluta conseguida en su intento por dar vida a un pequeño coche con motor V8 funcional... de madera. Esta joya la podemos encontrar en Reddit, pero también en un canal de Youtube que recoge todo su trabajo y muestra la imagen final del proyecto.

Esta joya creada por Snežko muestra una precisión envidiable en todos sus detalles, como el perforado de los pedales o el cuadro de instrumentos, por ejemplo. Pero lo verdaderamente admirable es que hablamos de un coche de madera, con motor V8, diferencial abierto y embrague hidráulico completamente funcional.

En el vídeo superior, incluso, podemos verle engranando marchas y comprobar cómo el coche responde con cada "pisada" del acelerador. No sólo es que la dirección sea funcional, es que para ponerlo en movimiento es necesario actuar como en cualquier otro vehículo.

En algunos de sus vídeos, Simas Snežko cuenta cómo funciona el vehículo pieza por pieza. Un coche de madera en el que asegura haber invertido más de seis meses y 300 horas.

Su canal de Youtube, además, es un lugar donde perderse y dedicar horas y horas con sus vídeos puestos en bucle durante estas navidades. Por ejemplo, en él encontramos algunas joyas como un vídeo en el que asegura mostrar el motor de madera más pequeño del mundo o un candado de madera, también completamente funciona.

Imagen: Stable Diffusion