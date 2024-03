Cuatro neumáticos, doce meses: resolviendo si las ruedas "all season" son una buena inversión o no

Los neumáticos son la única pieza de nuestro coche que está en contacto permanente con la carretera. Esta es la premisa más básica para comprender por qué un mantenimiento adecuado de los mismos es esencial para garantizar la máxima seguridad al volante.

Es importantísimo conocer qué significan los números y siglas de las gomas, para no meter la pata cuando tengamos que sustituirlos. También es esencial saber cuándo están demasiado gastados o cuál es la presión correcta de los mismos. De todo ello depende la estabilidad del coche, los consumos, la distancia de frenado...

Pero, además de todo esto, tampoco está de más elegir los neumáticos más interesantes para sacar el mejor rendimiento. Los neumáticos all-season pueden ser una buena opción si se sabe cuándo utilizarlos.

Qué son los neumáticos all season y por qué utilizarlos

En primer lugar, lo primero que tenemos que tener claro es qué tipos dee neumáticos existen.

Si nunca nos hemos preocupado de qué neumáticos ponemos en el coche y hemos dejado que "hagan lo que sea" en el taller, lo más probable es que llevemos neumáticos de verano. Son las gomas estándar, por decirlo de alguna manera.

Estos neumáticos están pensados para maximizar el agarre y ofrecer un buen comportamiento en el día a día, especialmente cuando el asfalto está seco o alcanza grandes temperaturas. La desventaja es que especialmente en invierno, cuando hay mucha agua en la carretera o ésta pierde temperatura, su efectividad se reduce.

En el lado opuesto tenemos los neumáticos de invierno. Estas gomas son especialmente interesantes en los entornos más fríos. Con ellos se puede circular por la nieve sin la necesidad de cadenas y, de hecho, algunos países obligan a montarlos durante periodos concretos del año. Su rendimiento cuando la temperatura de la carretera es baja es muchísimo mejor que el de los neumáticos de verano.

Para hacer algunas comparaciones, la DGT recoge que los neumáticos de invierno apenas necesitan 34 metros para detener el coche a 50 km/h en un asfalto húmedo, mientras que unos de verano necesitan recorrer 63 metros hasta detener el coche por completo.

El problema de los neumáticos de invierno es que, cuando la temperatura del asfalto aumenta por encima de los 7ºC, el rendimiento cae sensiblemente y el desgaste de estos neumáticos aumenta exponencialmente. Por eso, es interesante en climas fríos tener dos juegos de neumáticos, pero en países como España puede ser engorroso si no nos movemos en circunstancias muy concretas durante el invierno.

Rendimiento de los neumáticos en función de la temperatura: 1.- Neumáticos nórdicos. 2.- Neumáticos de invierno. 3.- Neumáticos all season. 4.- Neumáticos de verano.

Una opción intermedia son los neumáticos all season, conocidos también como "cuatro estaciones". Para localizar rápidamente cuáles son, se reconocen por llevar M+S, que hacen referencia en inglés a las palabras "barro" y "nieve". El objetivo de estas gomas es mejorar el rendimiento de los neumáticos de verano en situaciones climatológicamente adversas pero sin comprometerse a un desgaste excesivo cuando el mercurio se dispare.

Es decir, estamos ante unos neumáticos que no ofrecerán tan buen resultado cuando aparece el frío y la nieve como los neumáticos de invierno pero sí darán muchísimo mejor rendimiento en temperaturas cálidas. En contraste, mejorarán a los de verano en condiciones de asfalto húmedo. Son, por tanto, una buena opción intermedia.

Además, si en la goma del vehículo también vemos el pictograma de una montaña o las letras 3PMSF, podremos circular sobre la nieve cuando la DGT nos requiera el uso de cadenas. Son los conocidos como "crossclimate", aunque esta denominación es propia de Michelin, es el nombre con el que se han popularizado.

En Xataka hemos hablado con Rodrigo Foz, probador de coches que trabaja dentro de la industria, y nos ha confirmado todo lo anterior y es rotundo: "de la mitad para arriba de España, yo son los neumáticos que recomiendo. Sin dudarlo".

En un país como España, estos neumáticos pueden ser una buena opción para conseguir un buen rendimiento en la mayor parte del año y, sobre todo, obtener uno mucho mejor cuando la climatología se complica, con mayores precipitaciones de agua y empieza a descender el termómetro.

"Con un neumático de invierno, sobre nieve, tienes dirección, frenada y tracción. Los all season son casi tan buenos como los de invierno en esas condiciones"

"La diferencia de utilizar unos neumáticos de invierno o de verano sobre nieve es que con los primeros tienes dirección, frenada y tracción. Con unos all season capaces de circular sobre la nieve tienes todo esto pero con la ventaja de que rinden tan bien como unos de verano a temperaturas altas", nos resume.

"Ya no te digo con nieve, con que llueva, la mejora en seguridad es muy evidente. Además, si un neumático de invierno lo utilizas a temperaturas altas, notarás que flanea por su propia construcción. Con los all season no tienes ese problema", apunta.

Por lo tanto, es especialmente interesante en aquellos lugares con precipitaciones regulares y temperaturas medias o frías. No hace falta ni que aparezca la nieve para recomendar estos neumáticos, solo con la lluvia ya merecen la pena. ¿Y el consumo? "Insignificante", concluye nuestro experto. "¿Qué puedes notar, un consumo de un 1-2% a final de año? Eso es insignificante comparado con el extra de seguridad que te da".

Coincide Daniel Cuadrado, probador con más de 30 años de experiencia y director de AutoScout24, quien es rotundo: "son neumáticos caros pero salvan vidas. En temperaturas extremas no son tan buenos como unos de verano pero dan un rendimiento muy bueno en un amplísimo margen de temperaturas".

Y recalca que "no solo hay que pensar en el día que te cae la nevada, hay que pensar en la temperatura a la que va a trabajar el neumático y, ahí, con la carretera fría aunque el sol esté dando de lleno, el neumático all season es muy bueno".

Destaca, eso sí, que "son neumáticos más ruidosos y duran menos pero el gasto merece la pena". Si te mueves en climas fríos "con un solo neumático te olvidas, no hace falta tener ocho gomas". "Y ya no son como los de antes. Antes estos neumáticos dejaban mucho que desear cuando subía la temperatura y no eran tan buenos como los de invierno pero ahora tienen un rendimiento realmente bueno en un abanico enorme de temperaturas".

