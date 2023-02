"Mira, mamá, sin volante": Amazon consigue la aprobación para que su coche autónomo lleve pasajeros

Vivimos en una distopía. Es lo primero que se ha pasado por mi cabeza cuando he visto el artefacto que Zoox, empresa bajo la dirección de Amazon, está desarrollando. Completamente autónomo y completamente futurista. Incluso, completamente operativo para los reguladores estadounidenses.

La compañía ha conseguido que su robotaxi, que carece de pedales, volante y cualquier otro sistema con el que tomar el control de manera presencial, pueda transportar a personas en condiciones de tráfico real. "Una experiencia pensada para los pasajeros, no para los conductores", han definido desde Zoox.

El primer viaje se ha realizado el pasado fin de semana, después de que el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) le diera el visto bueno para operar en condiciones reales de circulación, con y sin pasajeros. Eso sí, estos últimos tendrán que ser trabajadores de la empresa.

Jesse Levinson, fundador y director de tecnología de Zoox, ha ofrecido más detalles sobre las pruebas en Reddit. Según sus palabras, el coche autónomo ya ha recorrido un circuito de un par de millas en condiciones reales de tráfico "docenas de veces" y en ninguna de ellas ha encontrado ningún tipo de problema. Al vehículo no le seguía una segunda unidad de apoyo ni en ella existe un procedimiento para tomar el control desde dentro.

A la vuelta de la esquina

De momento, el vehículo de Zoox tiene un rango de actuación muy pequeño y solo puede trasladar a trabajadores de la compañía. Es un procedimiento habitual cuando los vehículos autónomos empiezan a recibir el visto bueno de los reguladores para empezar a poner a prueba su tecnología en las calles.

De momento, los vehículos de Zoox sólo pueden alcanzar una velocidad máxima de 40 mph (64 km/h), circular por un área delimitada de Foster City (una ciudad cercana a San Francisco), los sábados y los domingos durante el día y en condiciones de buen tiempo.

Son los procedimientos habituales en estos casos. Hace poco más de un año Waymo y Cruise habían empezado a dar sus primeros pasos en el transporte de pasajeros con vehículos completamente autónomos. Una pelea en la que Waymo acusaba al DMV de exigirles información sensible que les estaría poniendo en desventaja frente a la competencia.

En The Verge explican que la duda es si Zoox conseguirá que los Estándares Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS) den el visto bueno al vehículo, pues éstos requieren que este tipo de automóviles tengan controles tradicionales para tomar el control. Cruise ha optado por pedir a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) que les concedan una exención a la norma que les permita probar un vehículo sin estos requisitos.

Según Zoox, su vehículo no necesitaría esta exención y se habría autocertificado cumpliendo todas las normas reclamadas por la NHTSA. The Verge señala, sin embargo, que los reguladores están estudiando esta autocertificación y que todavía no tienen el visto bueno.

Foto | Zoox