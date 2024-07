Sí, la DGT puede pasar una ITV por sorpresa en la carretera. Pero tu coche no será uno de ellos

Si hay algo que genere preocupación entre los conductores de manera injustificada es la ITV. Y en parte es por la cantidad de informaciones que surgen alrededor de la misma, relacionando esta con multas, con suspensos y con nuevos aspectos a vigilar.

Lo cierto es que si llevamos nuestro mantenimiento al día y no hemos modificado ningún elemento del vehículo, no tenemos por qué preocuparnos. Eso sí, hay que mantener el coche en un estado lo suficientemente bueno para que un inspector de la ITV no considere que somos un peligro rodante.

Con todo, es normal que los conductores tengan cierta preocupación a la hora de pasar la ITV. Especialmente cuando surgen noticias como que "la DGT pasará ITV sorpresa en las carreteras". Informaciones que circulan por medios de comunicación y redes sociales y que son falsas o, en el mejor de los casos, inciertas.

Aclaramos todo este lío.

No, las ITV sorpresa no existen (para turismos)

El origen de todo el lío que se ha montado con las supuestas "ITV sorpresa" tiene su origen en un comunicado de prensa lanzado por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos AECA-ITV.

En el comunicado se afirma que los conductores "también pueden ser sometidos a inspecciones complementarias de forma aleatoria y en plena vía pública". Además, se recalca el objetivo de estas comprobaciones asegurando lo siguiente:

Se trata de la inspección técnica en carretera, una comprobación no anunciada e inesperada a la que pueden ser sometidos en la vía todos los vehículos y que se realiza por la autoridad competente en materia de tráfico o bien, bajo su supervisión, en unidades móviles de ITV

El comunicado que se ha enviado no es del todo exacto y su redacción puede dar lugar a equívocos. Porque lo que no se especifica con claridad es que esto sólo se llevará a cabo para camiones, autobuses y furgonetas de gran tamaño.

Aunque en la nota de prensa se hace hincapié en denominar "inspecciones técnicas" a estos controles, lo cierto es que esta forma de actuar forma parte, en realidad, de los controles rutinarios que llevan a cabo los agentes de tráfico en la carretera.

Estos controles se llevan aplicando desde 2016 para cumplir con la Directiva 2014/47/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014.

En dichos exámenes realizados por Tráfico "tal como sucede en una ITV periódica", en palabras de ACEA-ITV, los agentes pueden revisar el estado de los neumáticos y de las luces pero también que no se sobrepasa la masa máxima que se puede transportar. En estos casos, como nos ha confirmado la DGT, es evidente que se mueven los aparatos necesarios para realizar estas comprobaciones.

Pero, preguntados por Xataka, desde la DGT nos han querido dejar claro que estos controles no forman parte de ninguna ITV si se realizan a los turismos. En este caso, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias para pasar las inspecciones técnicas.

Eso sí, no hay que olvidar que estos controles pueden conllevar una multa si un agente detecta que el mantenimiento de nuestro coche no es adecuado. Por ejemplo, el Reglamento General de Circulación recoge que circular con el alumbrado en mal estado es una infracción grave y, por tanto, puede ser motivo de sanción con 200 euros de multa.

