Barcelona ha encontrado una nueva forma de alimentar los cargadores eléctricos: con la frenada del metro

De casi cualquier lado se puede obtener energía. La dificultad está en aprovecharla correctamente. Esta semana Barcelona ha iniciado un genial proyecto para conseguirlo: aprovechar la frenada del metro para alimentar los puntos de recarga para coches eléctricos.

Se trata de MetroCHARGE en el que han colaborado desde el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) hasta los Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), pasando por el Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat, ciudad vecina de Barcelona donde se ha instalado la primera electrolinera sustentada de esta forma.

El funcionamiento es sencillo. Se están instalando "metrolineras", que no dejan de ser estaciones de recarga para coches eléctricos pero situados cerca de paradas de metro para que la obtención de energía provenga de la frenada de estos trenes.

Es un sistema equivalente a la frenada regenerativa de los coches eléctricos e híbridos, pero a gran escala. Los nuevos trenes de la red de metro de Barcelona cuenta con un sistema de frenado eléctrico y una serie de recuperadores que sirven para aprovechar y trasladar esta energía generada a zonas colindantes.

La primera metrolinera de Barcelona está en la rambla de la Marina, cerca de la parada de metro de Bellvitge de la L1. El proyecto cuenta además con otras tres ya activas, en las paradas de Can Boixeres (L5), Santa Eulàlia (L1) y Verneda (L2). Próximamente se activarán otras tres en Sant Ildefons (L5), Gorg (L2) y Santa Coloma (L1).

Estas estaciones cuentan con dos cargadores de 50 kW, dos plazas de estacionamiento y tres conectores que se pueden utilizar simultáneamente.

Según explica AMB, estas estaciones son totalmente autosuficientes y su suministro de energía proviene exclusivamente de la energía generada con la frenada de los trenes. Como apoyo adicional, estas estaciones contarán con pequeños paneles solares.

La idea de las metrolineras no es nueva. Ya hace una década ciudades como Madrid probaron aprovechar la energía del metro, pero entonces se quedó como un proyecto piloto particular y no fue a más.

El objetivo de Barcelona es extender este sistema por sus distintos puntos de carga. El Área Metropolitana de Barcelona cuenta con 102 estaciones de recarga eléctrica pública. "El metro recupera cerca de 14 GWh al año, el equivalente al 5,5% del consumo energético de toda la red", explica Xavier Flores, delegado de TMB. Un enorme caudal de energía que ahora podrá ser aprovechado.

Imagen | AMB

