Así es el Ilyushin Il-96, el avión insignia flota presidencial rusa que transporta a Vladimir Putin

Esta semana me enteré de que un avión de bandera rusa aterrizó el pasado martes 27 de junio en Washington D. C. La noticia me llamó la atención dado que desde poco después del inicio de la invasión de Ucrania, las aeronaves registradas en Rusia tienen prohibido ingresar en el espacio aéreo estadounidense.

Indagando en Twitter, y confirmando los datos en Flightradar24, descubrí que el avión en cuestión era un Ilyushin Il-96-300. Se trata de un modelo muy particular porque su campo de operación está limitado, con algunas excepciones, a la flota presidencial rusa. Veamos un poco más en detalle esta aeronave.

Un avión de origen soviético que todavía se produce

Antes de profundizar en las particularidades del Ilyushin Il-96-300 cabe señalar que su aterrizaje en Washington D. C., al menos según el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Matthew Miller, se debió a un vuelo autorizado para el transporte de diplomáticos rusos de regreso a su país.

El origen de nuestro protagonista se remonta a mediados de la década de 1970. Por aquel entonces, el sector de la aviación comercial estaba experimentando un notable crecimiento. Mientras que en Estados Unidos ya disfrutaban el Boeing 747, en la URSS todavía se movían con aviones Ilyushin l-62.

No se trataba de aviones antiguos ni mucho menos. Hace una década atrás habían respondido a las necesidades el mercado de aquel entonces. Tenían modernas turbinas, podían cubrir largas distancia y contaban con asientos para llevar hasta 186 pasajeros. Y este era el problema: se quería un avión más grande.

Aeroflot Ilyushin Il-96-300

Aquella necesidad se había intentado solventar con el Ilyushin l-86, que había estado en desarrollo desde hace tiempo y que se había convertido en 1976 en el primer avión de fuselaje ancho soviético. Sí que podía transportar una gran cantidad de pasajeros, pero tenía una autonomía recortada. ¿La solución? Crear una variante mejorada.

Ilyushin Il-96 de Cubana de Aviación

El proyecto, en líneas generales, consistía en aumentar la autonomía de unos 6.400 kilómetros a 9.000 kilómetros sin sacrificar el número total de pasajeros, que rondaría los 300. Así, partiendo del Ilyushin l-86, se desarrolló una nueva aeronave denominada Ilyushin l-96, que ha tenido varias versiones a lo largo de su historia.

Como señala el blog en ruso “notas de aeronaves”, el Ilyushin l-96 realizó su primer vuelo el 28 de febrero de 1989 (curiosamente el mismo año en el que el Transbordador Espacial Buran voló por única vez). Después de una serie de pruebas, siguió su camino hasta recibir el certificado de aeronavegabilidad en 1992.

A partir de ese entonces, el avión empezó su despliegue comercial. Fue incorporado por Aeroflot en Rusia y por Cubana de Aviación en Cuba. Además fue incorporado a la flota presidencial de Boris Yeltsin y también utilizado por el Ministerio de Defensa de Rusia.

Ilyushin l-96 de Cubana de Aviación

El Ilyushin l-96, como decimos, contaba con un fuselaje ancho que daba lugar a tres filas de asientos cuya distribución variaba de acuerdo a la versión. También variaba el fabricante de los motores. Al principio se optó cuatro motores soviéticos Aviadvigatel PS-90 A y después variantes del PW2000 de Pratt & Whitney.

La versión presidencial, IL-96-300PU/PU(M1), esconde una buena cantidad de misterios. Se cree que tiene autonomía extendida, así como equipos de comunicaciones para que el mandatario pueda hacer ejercicio de su cargo desde el aire. A nivel estético, está pintado con los colores del escuadrón de vuelo especial, a los que se añade la bandera de Rusia o el estandarte presidencial en el estabilizador vertical.

Variante de carga del Ministerio de Defensa de Rusia

El avión que fue ideado para suplir las necesidades del creciente mercado de la aviación, sin embargo, nunca acabó realmente de “despegar”. A lo largo de su historia se han construido alrededor de 30 unidades, pero solo la mitad se encuentran operativas. Tres forman parte de Cubana de Aviación y el resto están bajo el control estatal ruso.

Si bien el El Ilyushin l-96 nunca ha protagonizado accidentes con víctimas mortales, una serie de eventos desafortunados podrían haber incluido negativamente en su despliegue masivo. Por un lado, Ilyushin no tenía una gran capacidad de producción, y necesitaba de bastante tiempo para construir cada unidad.

Aeroflot Il-96-300 envuelto en llamas

Por otro lado, en 2 de agosto de 2005, un avión con el presidente de Rusia no consiguió despegar Turku, Finlandia, debido a un fallo técnico. Vladimir Putin fue trasladado a otro Ilyushin l-96 de la flota y completó sin incidentes el vuelo de regreso, pero todas las unidades del modelo quedaron en tierra durante la investigación.

La imposibilidad de volar los aviones durante más de 40 días se tradujo en pérdidas económicas importantes para Aeroflot. En 2014, según Aviation-Safety, un avión de la mencionada aerolínea que se encontraba fuera de servicio se incendió en su totalidad. Un año más tarde fue desmontado y convertido en chatarra.

