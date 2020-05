Samsung Galaxy S20 Tactical Edition, la versión militar del gama alta es exclusiva para agencias gubernamentales

A los Samsung Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra se les suma una nueva versión de la marca coreana, el Samsung Galaxy S20 Tactical Edition. Un nuevo no tan nuevo smartphone diseñado específicamente para agencias gubernamentales y uso militar. Además de que un usuario normal y corriente no lo puede comprar, el teléfono viene con una serie de mejoras en software para reforzar su seguridad.

Según ha anunciando Samsung, este teléfono ha sido probado en operaciones especiales y está listo para ser utilizado por agencias militares. El enfoque es estadounidense, es decir, ha sido pensado para ser utilizado por agencias militares de Estados Unidos. Tal y como comenta un responsable de Samsung "es el resultado de la coordinación y los comentarios recibidos de nuestros clientes y socios del Departamento de Defensa [de Estados Unidos]".

Software especial y una (resistente) funda protectora

Internamente las especificaciones del teléfono se mantienen iguales a las que tenemos en el Samsung Galaxy S20. Nos encontramos con una pantalla AMOLED de 6,2 pulgadas, 8 o 12 GB de RAM, almacenamiento de 128 GB, batería de 4.000 mAh y sus correspondientes tres cámaras traseras y una delantera. Los cambios los vamos a encontrar más bien en su software y en el diseño exterior gracias a la funda en la que viene incrustado.

Para satisfacer "las necesidades únicas de los operadores militares" el teléfono cuenta con una serie de características extra incluidas en el software, por ejemplo:

Modo de visión nocturna que apaga la pantalla en caso de usar gafas de visión nocturna para evitar luces fuertes.

Modo oculto que desactiva el LTE y cualquier comunicación inalámbrica, no está del todo claro cómo se diferencia esto del modo avión.

Implementación del sistema de cifrado Knox verificado para cumplir con los estándares de seguridad.

Compatibilidad con radios militares y otros dispositivos propios del sector.

Reconfiguración del botón de Bixby para ejecutar rápidamente apps militares.

Al software personalizado se le suma una funda rugged Juggernaut que ofrece impermeabilidad IP67 y sobre todo una buena resistencia a impactos. Así mismo, se le puede conectar diferentes accesorios extra para sujetar el teléfono por ejemplo a un uniforme militar.

Samsung avisa de que estará disponible en el tercer trimestre de 2020, pero no ha dado un precio oficial para este particular Samsung Galaxy S20. De todos modos, tampoco será posible comprarlo ya que sólo agencias gubernamentales pueden hacerse con él. Para ello hay que ponerse en contacto con Samsung y sólo siendo del "selecto canal IT de socios".

