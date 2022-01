La carcasa trasera de los Vivo 23 da mucho juego: la gente está compartiendo ideas geniales para "grabar" diseños efímeros

Se llama cristal de fluorita y se ha convertido en el elemento de diseño más llamativo de los últimos tiempos. Este singular material tiene unas propiedades de las que los nuevos Vivo V23 y V23 Pro han sabido sacar mucho partido.

De hecho esa carcasa trasera cambia de color cuando le da el sol, pero la cosa no acaba ahí: es posible hacer inscripciones temporales en esa carcasa gracias al uso de plantillas de todo tipo, y el efecto ha provocado que los usuarios descubran que esa opción puede dar mucho juego.

La trasera de nuestro móvil es desde hace tiempo elemento diferencial de los diseños de los móviles. Es un apartado que los fabricantes cuidan mucho porque es casi la única forma de identificar un modelo específico de smartphone.

So Vivo V23’s color changing back is not just a gradient glass back that reflects lights in different shades, this is a special type of glass actually absurd light and keeps the new color for a bit. So you can place things over the glass and make your own design. pic.twitter.com/gwgJow1JJJ