Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 24 de octubre

Este fin de semana entra en vigor de nuevo la normativa del Hoy No Circula sabatino, la medida implementada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) para controlar las emisiones de los automóviles para frenar los índices de polución en el Valle de México.

Como cada semana, quienes tengan previsto salir a la carretera deberán revisar con atención el último dígito de su matrícula y la calcomanía de verificación antes de encender el motor. Conviene recordar que estas limitaciones no se reducen únicamente a las 16 alcaldías de la CDMX, sino que abarcan de lleno a diversos municipios conurbados del Estado de México. El operativo tiene vigencia en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Asimismo, ten muy presente que si tu itinerario atraviesa cualquiera de estas localidades, las restricciones del Hoy No Circula sabatino te serán aplicables de forma obligatoria.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

La premisa central es descongestionar las calles y reducir el volumen de coches en circulación para mantener a raya las emisiones, contando los sábados con criterios específicos que complementan el calendario habitual de lunes a viernes. La obligación de quedarse en casa no impacta a todos los automovilistas simultáneamente cada fin de semana: el holograma asignado, la terminación numérica de la placa y la catalogación de la fecha dentro de una semana par o impar definen con exactitud qué modelos deben quedarse en el garaje y cuáles cuentan con vía libre.

Cabe precisar que el Hoy No Circula sabatino no permanece activo las 24 horas del día; el rango de aplicación transcurre estrictamente de las 05:00 a las 22:00 horas. Fuera de ese margen temporal —durante la noche y la madrugada— la circulación vehicular transcurre sin restricciones, siempre que las autoridades ambientales no declaren una fase de contingencia u otra medida extraordinaria con límites adicionales.

Si hablamos del sábado 24 de octubre, el calendario oficial señala que nos situamos en el cuarto sábado del mes, clasificándose formalmente como “semana par”. Por eso, los automóviles provistos de holograma 1 y cuyas placas concluyan en un número par tendrán vetada la circulación mientras dura las restricciones. Si tu vehículo coincide con estas características, tendrás que dejarlo guardado hasta después de las 22:00 horas.

Por el contrario, los coches identificados con holograma 0 y 00 mantienen su autorización para rodar libremente dentro de las reglas del Hoy No Circula sabatino. Por su parte, los automotores con holograma 2 no pueden circular en ningún caso los sábados.

En cambio, los coches identificados con holograma 0 y 00 mantienen su autorización para circular libremente dentro de las reglas del Hoy No Circula sabatino. Por su parte, los automóviles con holograma 2 carecen de permiso para circular cualquier sábado del año.

Además de las restricciones expuestas, cabe recordar que existe un grupo de vehículos exentos que pueden rodar sin verse condicionados por estos límites. En esta lista se incluyen:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Erik Mclean

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