En esta aseguradora será obligatorio usar un medidor de actividad física para tener un seguro de vida

Si quieres hacerte un seguro de vida con John Hancock vas a tener que estas monitoreado las 24 horas del día. La aseguradora, una de las más grandes de Estados Unidos, obligará a sus clientes a llevar un Apple Watch, un Fitbit o pulseras similares para hacerse un seguro de vida. Los seguros tradicionales están quedándose atrás, ahora la industria tiene una nueva forma de "asegurarse" que conocen a sus clientes.

La idea de John Hancock ya se está aplicando en otros países como Reino Unido de hecho, mediante Vitality Group, que será el socio de la aseguradora en este cambio. Se aplicará a partir de 2019 a todos los seguros de vida, sus clientes deberán llevar obligatoriamente un monitor de actividad si quieren tener una cobertura en forma de seguro.

Si entrenas a diario te llevas una tarjeta regalo

Los datos que se registran en una pulsera de actividad, reloj o teléfono determinarán en cierto punto la cobertura del seguro de cada cliente. Es un razonamiento muy simple, cuanto más activa sea tu vida, más probabilidades hay de que vivas más y con mejor salud. Por lo tanto se te ofrecerá un mejor seguro con unas mejores condiciones. Si hasta ahora estos seguros se determinaban por tu estado al contratarlo y exámenes médicos, ahora añaden también un análisis constante, el que sale del reloj de tu muñeca.

Los asegurados además recibirán descuentos por alcanzar objetivos de ejercicio que marcan estos monitores de actividad, como los anillos del Apple Watch por ejemplo. Además, si registran sus entrenos diarios en el cuantificador, podrán recibir tarjetas regalos para tiendas. Formas de incentivar.

Uno modelo que beneficia a todos menos a la privacidad

En principio, este modelo de seguro parece beneficiar a todos. Por un lado las aseguradoras obtienen más datos del cliente y saben mejor su situación y condición física. Por otro lado, se incita a los usuarios a tener una vida más activa y saludable. Pero hay más facotres a tener en cuenta.

Surgen dudas como siempre. ¿Se usarán estos datos sólo y exclusivamente para analizar el estado físico del cliente? La actividad de millones de personas es información muy jugosa para muchos sectores del consumo. Por otro lado, ¿cómo se puede evitar que la aseguradora no seleccione sólo a aquellos clientes que le sean más rentables? ¿Cómo se demuestra que hay un trato justo para todos los posibles clientes?

Pero por supuesto, además de que se hace un flaco favor a la privacidad de los usuarios, no es un sistema infalible. Añadir datos falsos de actividad a un Apple Watch, una Fitbit o un smartphone es genuinamente fácil. Y si de algún modo consiguen evitar esto, no van a poder controlar tan fácilmente que es el cliente quien lleva la pulsera y no otra persona.

