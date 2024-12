Mientras estudiaban el 'Cinturón de fuego' del Pacífico, estos investigadores han resuelto un misterio geológico: de dónde sale el oro

Hay un dato que me obsesiona desde que lo leí: "todo el oro jamás extraído formaría un cubo de unos 22 metros de lado". Y es que no hay prácticamente nada de oro en la corteza terrestre. Por su densidad, la mayor parte del metal de metales se encuentra, fundido, dando vueltas en el núcleo de la Tierra.

El dato, en sí mismo, es fascinante. Pero sí vamos un paso más allá, nos damos cuenta de que esconde un misterio: ¿Cómo ha llegado ese oro a la superficie?

Todo un enigma científico... que ha preocupado a los investigadores durante años. De hecho, las teorías más conocidas nos decían que el poco oro disponible se debía a "pequeñas cantidades que se mezclaron con elementos más ligeros y quedaron cerca de la superficie" o a que nos llegaron por meteoritos. Sin embargo, no teníamos claro cómo ocurriría esto.

Hasta ahora.

¿Qué hace un metal como tú en un volcán como este? En los últimos días, un equipo de investigadores de la Universidad de Michigan ha publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' una teoría distinta; un modelo termodinámico innovador que, de hecho, cuestiona muchas de nuestras ideas previas sobre el asunto.

La clave ha estado en el descubrimiento de un nuevo complejo de oro y azufre (trisulfuro) en los volcanes que rodena el 'Cinturón de Fuego' del Pacífico. Mientras investigaban las zonas de subducción entre las placas oceánicas del Pacífico, los geólogos se encontraron con grandes cantidades de este compuesto en condiciones muy concretas que no acababan de entender.

Un mecanismo realmente interesante. Según los investigadores, en esas regiones de subducción (a una distancia de entre 48 y 80 kilómetros por debajo de volcanes activos) se crean las condiciones geológicas para que el oro se transfiera desde el manto a la superficie de la Tierra gracias a una especie de "autovías volcánicas" hacia el exterior.

Según el modelo termodinámico, cuando los fluidos contienen los iones apropiados, el oro tiende a unirse al trisufuro y viaja con él hacia la superficie. Eso explica que en estas zonas haya hasta 1.000 veces más de oro que en un trozo de manto normal.

Esto tiene consecuencias... sociales y económicas.

¿Hacia una nueva fiebre del oro? "En todos los continentes que rodean el océano Pacífico, desde Nueva Zelanda hasta Indonesia, Filipinas, Japón, Rusia, Alaska, el oeste de Estados Unidos y Canadá, y hasta Chile, tenemos muchos volcanes activos", explicaba Adam Simon, profesor de ciencias de la Tierra y del medio ambiente en la Universidad de Michigan y coautor del estudio.

"Todos esos volcanes activos se forman sobre o en un entorno de subducción. Los mismos tipos de procesos que dan lugar a erupciones volcánicas son procesos que forman depósitos de oro", añadía. Esto, en un contexto de incipiente minería profunda, plantea la sombra de si estamos a las puertas de una nueva fiebre del oro.

Por ahora, no obstante, no sabemos ni siquiera si es posible.

Imagen | Chase O / XPinger (Chris Sutton)

