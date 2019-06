Estudiante amenaza con publicar una inteligencia artificial capaz de escribir como humanos similar a la que OpenAI decidió ocultar

El pasado mes de febrero, OpenAI protagonizaba incluso titulares de la prensa generalista tras anunciar que habían desarrollado una IA tan "peligrosa" que habían decidido no publicarla, impidiendo así que otros desarrolladores pudieran usarla y estudiarla.

El nombre de esta IA dedicada a la generación de textos era GPT-2 y, para justificar su inusual decisión, sus creadores se amparaban en el peligro de que pudiera ser usada para la generación automática y masiva de fake news. Una actitud, por cierto, muy criticada por varias figuras relevantes del ámbito de la inteligencia artificial.

Bueno, realmente OpenAI sí publicó GPT-2, pero sólo una versión limitada de la misma, de 117M. Más tarde publicó una de 345M, pero aún se quedaba muy por detrás de los 1,5B de la versión completa. En teoría, teniendo las primeras no existe ningún impedimento para escalarlas a la versión completa... a excepción del coste de la capacidad de cálculo necesaria para tal tarea.

Por ello, desde febrero el público sólo ha tenido acceso a una versión muy limitada de GPT-2 que permitía poco más que realizar curiosos experimentos con textos (preferentemente en inglés).

Sin embargo, un estudiante de informática residente en Alemania llamado Connor Leahy anunció hace unos que había logrado replicar la versión completa de GPT-2 y que, si nadie le convencía de lo contrario, el próximo día 1 de julio la hará pública para que cualquiera pueda acceder a ella.

Hey @OpenAI, I've replicated GPT2-1.5B in full and plan on releasing it to the public on July 1st. I sent you an email with the model. For my reasoning why, please read my post: https://t.co/UEPEgIuS4j#machinelearning #gpt2 #aisafety