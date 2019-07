Ctrl Shift Face, el autor de deepfakes al que debemos el 'montaje' de Jim Carrey protagonizando 'El Resplandor'

Si estás en las redes sociales, lo más probable es que a estas alturas te hayas cruzado ya con el deepfake que muestra a Jack Nicholson (en su personaje de 'El Resplandor', Jack Torrance) con el rostro Jim Carrey.

Aunque Carrey jamás tuvo ocasión de protagonizar la adaptación del libro de Stephen King (acababa de cumplir 18 años cuando se estrenó), el vídeo (ya viral) nos permite hacernos una idea de cómo habría lucido el personaje en sus manos.

Y lo hace tan bien que casi da pena que no se esperasen unos años más para comenzar el rodaje:

Detrás de ese deepfake se encuentra un 'artista' de este 'género' conocido únicamente por el pseudónimo de Ctrl Shift Face, que da a conocer sus creaciones a través de su cuenta en Reddit y de su canal homónimo en Youtube. Pero la de Carrey/Nicholson no ha sido la única de sus obras que ha triunfado en redes.

Por ejemplo, hace poco más de un mes, triunfaba también otro deepfake suyo que mostraba a Sylvester Stallone como Terminator (siguiendo con la broma de la escena del videoclub de 'El último gran héroe'):

Aunque el vídeo más popular de su canal de Youtube, con casi 7 millones de reproducciones, es una que coloca la cara de Arnold Schwarzenegger sobre el cuerpo de un colaborador de Saturday Night Live:

La clave del éxito de Ctrl Shift Face radica, fundamentalmente, en su gran labor a la hora de superponer el rostro de celebridades en el cuerpo de otras, usualmente en escenas extraídas de sus películas (ése es el caso, por ejemplo, de su último deepfake sobre El Resplandor).

Ayuda también a aumentar su popularidad el hecho de que algunas de las estrellas usadas en sus obras se hayan hecho eco de las mismas en las redes sociales (recordemos a Sylvester Stallone y su tuit: "Esto es fantástico, muy divertido, muy creativo... ¡¿Por qué harían un Terminator con la boca torcida?!").

Pese a su pericia, el hecho de trabajar con material sujeto a derechos de autor e imágenes ajenos no le permiten, claro está, vivir de su labor como creador de deepfakes: su canal de Youtube no monetiza, y por ahora sólo gana 256 dólares al mes a través de la plataforma Patreon, en la que 52 usuarios le pagan mensualmente cantidades de entre 1 y 10 dólares por poder tener acceso temprano a sus creaciones y a material extra, amén de poder votar sus próximos proyectos.

What will be the next project?

The nominees are:



- American Psycho - Tom Cruise



- The Shining - Jim Carrey



- The Room - Keanu Reeves



Patreons from 1$ gain voting rights as a thank you for their support.https://t.co/xsILUy8Uzx pic.twitter.com/9Cmdyrrs4Y