China quiere construir el mayor barco metanero del mundo: un titán capaz de proveer gas a 4,7 millones de hogares

China se prepara para ir un paso más allá en lo que a metaneros se refiere. Hudong-Zhonghua, subsidiaria del gigante China State Shipbuilding Corporation (CSSC), quiere dar forma al mayor barco gasero del mundo, un auténtico titán con capacidad para 271.000 metros cúbicos y atender a una demanda de gas natural licuado (GNL) que, de cumplirse las previsiones de los analistas, registrará un impulso considerable durante los próximos años. El proyecto del fabricante asiático está en una fase incipiente aún, pero ya ha captado la atención.

Por lo pronto, acaba de dar un paso fundamental.

¿El mayor metanero? Exacto. Lo que Hudong-Zhonghua tiene en mente es un buque gasero XXL, con una sorprendente capacidad para 271.000 metros cúbicos que lo convertirá en el barco de transporte de GNL más grande de la flota mundial. Para tener una idea de qué significa eso viene bien manejar una cifra aportada por los técnicos de Lloyd´s Register, una sociedad de clasificación marítima británica: con semejante reserva de combustible el navío podría transportar GNL suficiente para abastecer a 4,7 millones de hogares de Shanghái a lo largo de un mes.

Entre del AiP de Lloyd's Register a Hudong-Zhonghua.

Pero… ¿Cómo de grande será? Si esa cifra no fuese lo suficientemente elocuente, tenemos algunos más. En su web oficial, la propia compañía china explica que los buques metaneros que fabrica o ha desarrollado se mueven entre los 147.000 o 220.000 metros cúbicos. A día de hoy la mayoría de los metaneros que salen de los astilleros tienen una capacidad máxima de 174.000, con lo que el nuevo barco los superaría en más de un 55%. Incluso se situaría por encima de los Q-Max de Qatar, de 266.000, buques que destacan en el mapa actual del GNL.

De momento, eso sí, no han trascendido muchos más detalles sobre la futura embarcación. Lloyd´s Register se ha limitado a señalar que podrá transportar gas natural licuado con una eficiencia entre un 25% y 30% mayor que la de un barco de 170.000 metros cúbicos y que aumentará además la capacidad de la terminal en un 50% sin necesidad de ampliar su tamaño. La compañía noruega DNV asegura que el diseño contempla 344 m de eslora y 53,6 de manga, medidas no muy distintas a los Q-Max y que le permitirían atracar en más de 70 terminales de GNL repartidas por el mundo. Su ficha técnica incluye también cinco tanques de carga, un sistema avanzado anticolisión y medidas pensadas para el ahorro de energía.

¿En qué fase está? En una muy inicial todavía. Si el buque ha acaparado la atención del sector, de hecho, es porque su concepto acaba de recibir el visto bueno de algunas sociedades de clasificación relevantes durante la Gastech 2023, una cita especializada en GNL, hidrógeno y tecnología climática celebrada en Singapur. En concreto el fabricante chino ha logrado el respaldo de la francesa Bureau Veritas, la inglesa Lloyd´s Register, la noruega Det Norske Veritas y American Bureau of Shipping, entidad de clasificación marítima con sede en Houston, Texas.

¿Y cuál ha sido su último avance? Esta semana las cuatro firmas han anunciado su aprobación inicial (AiP) a Hudong-Zhonghua para el nuevo diseño. Tal vez parezca una cuestión menor o un trámite burocrático, pero el denominado Approval in Principle, en inglés, es un paso relevante, sobre todo cuando hay de por medio tecnologías jóvenes o que no están cubiertas por las prescripciones tradicionales: básicamente confirma la viabilidad técnica del proyecto y otorga a los fabricantes la seguridad de que podrán cumplir con los reglamentos. Eso y, claro está, un plus a la hora de presentar el concepto a clientes o inversores.

"Con una capacidad de 271.000 cbm, será el buque metanero más grande de la historia, usando el sistema de contención de membrana GTT NO 96 en sus cinco tanques de carga", explica Bureau Veritas en el comunicado en el que informa de su visto bueno al proyecto, un 'Ok' inicial que ha acordado tras revisar el diseño y analizar los posibles riesgos para "garantizar los más altos niveles de seguridad".

¿Qué dice la compañía? Saca pecho con su proyecto. "El Global Max tipo 271.000 cmb LNGC aporta un nuevo miembro notable a nuestra familia de la serie G5 —explica Song Wei, jefe del área técnica de Hudong-Zhonghua—. El consumo de combustible por tonelada por milla náutica (nm) de un HNLC Max de 271.000 cmb será un 9,9% inferior al de un GNLC convencional de 174.000, lo que ofrecerá una solución de mayor eficiencia a los clientes de todo el mundo para satisfacer la creciente demanda de transporte marítimo". La compañía china asegura también que el Indicador de Intensidad de Carbono (CII) será un 23% menor.

¿Por qué un barco así? Porque el sector espera que la demanda mundial de GNL experimente un crecimiento sensible a lo largo de los próximos años. Cuánto y en qué período varían en función del análisis, pero algunas de las proyecciones son notables. En 2021 Morgan Stanley Research calculaba que la demanda de gas natural licuado experimentará un alza de entre el 25 y 30% para 2030.

El último informe del GIIGNL estima que las importaciones mundiales de gas licuado en 2022, un año muy marcado por las derivas energéticas de la invasión rusa de Ucrania, experimentaron un crecimiento del 4,5% impulsada en gran medida por la mayor demanda de GNL en Europa. "El GNL fue un área dinámica en 2022, ya que el valor del comercio mundial alcanzó un máximo histórico, duplicándose a 450.000 millones de dólares", detallan desde la IEA.

