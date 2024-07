'Regreso al futuro 4' existe (más o menos): esta secuela oficial se estrenó en 1991, pero casi nadie la ha visto

Ah, los parques de atracciones. En Estados Unidos son parte del emporio de las multinacionales del entretenimiento, y tienen una importancia financiera comparable a la de las películas. Por eso, adaptadas a distintas atracciones se ruedan a veces películas que cuentan con actores y directores de las franquicias en cine originales y, por ello, funcionan como secuelas más o menos canónicas.

¿Algunos ejemplos? 'Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout!', en Disney California Adventure, con voces y actuaciones de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper y Vin Diesel (Groot). O 'Harry Potter and the Forbidden Journey' y 'Harry Potter and the Escape from Gringotts' para los parques de Universal Studios, donde Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson retomaron sus papeles. Pero ninguna tuvo la ambición y los grandes resultados de 'Back to the Future: The Ride'.

De hecho, la película que acompaña la atracción, de una media hora, funciona como una cuarta parte de la saga, ya que sus eventos transcurren después de 'Regreso al futuro III', cuando Biff Tannen, el villano de la saga, roba un DeLorean a Doc. La atracción se estrenó en mayo de 1991, solo un año después de la llegada a cines de la tercera película, que recordemos que se estrenó a su vez solo cuatro meses después de la segunda, que se rodó simultáneamente. Llegó el 2 de mayo de 1991 a los Universal Studios Florida, un par de años después a los Universal Studios Hollywood y, finalmente, ya en 2001, a los Universal Studios Japan de Osaka.

Con Christopher Lloyd y Thomas F. Wilson retomando sus papeles de Doc Brown y Biff Tannen, nos desplazamos al año 1991 (es decir, el presente de los espectadores de la atracción). Doc Brown funda el Instituto de Tecnología del Futuro. Pero cuando Biff roba un DeLorean, Doc pide ayuda a los visitantes, para que a bordo de un DeLorean de ocho pasajeros se embarquen en una persecución que les lleva al período jurásico, al año 2015, y al Hill Valley de 1955.

Entre los atractivos de 'Back to the Future: The Ride' estaba el simulador de movimiento que hacía que ocho personas tuvieran la impresión de estar a bordo de un Delorean mientras miraban una enorme pantalla en forma de cúpula IMAX que los envolvía con una vista de 180 grados. Viento, humo y luces estroboscópicas se usaban durante la proyección para hacer más realista el viaje y para aumentar la sensación de velocidad y movimiento.

Cuando la fama de 'Regreso al futuro' comenzó a decaer, la atracción fue sustituida por una de 'Los Simpson'. En ella, los creadores se permitieron una buena cantidad de guiños a la atracción que les había precedido: Comic Book Guy con la chaqueta futurista de Marty, un Doc Brown animado con la voz de Christopher Lloyd y referencias al Instituto de Tecnología del Futuro, que Doc no tiene más remedio que vender al Profesor Frink. La película de 'Back to the Future: The Ride', restaurada y remontada, apareció en diversas ediciones domésticas de la saga a partir de 2010.

Cabecera | Universal

En Xataka | La increíble historia del matrimonio que vivió 15 años en Disneyland sin que los visitantes se dieran cuenta