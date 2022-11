En el mundo de 'Avatar' no se tira nada: James Cameron reciclará un borrador de guión que desechó para 'Avatar 2'

La secuela de 'Avatar' ha pasado tantos años en el horno que es normal que en ese tiempo hayan surgido múltiples ideas para secuelas de la película original. El caso más notorio es el de 'Avatar: The High Ground', un guión de 130 páginas que finalmente podrá ser disfrutado, pero en un formato diferente al cinematográfico: llegará en un cómic publicado expresamente para dar a luz a este guión, tal y como contaba James Cameron en una entrevista con 'Total Film'

Después de escribir el guión de su secuela para 'Avatar', James Cameron percibió que faltaba un elemento importante de la historia: "le faltaba uno de esos elementos esenciales de las secuelas, que es que no se adentraba lo suficiente en lo inesperado. Tampoco se ajustaba lo suficiente a las reglas de 'Avatar', que es conectar con el mundo de los sueños, que tiene un componente espiritual que no podemos cuantificar con palabras. Cumplía con todos los demás requisitos, pero no con ese".

Y a Cameron hay que escucharle cuando habla de secuelas: hablamos con el director y guionista de 'Aliens' y 'Terminator 2', nada menos. Sin embargo, su trabajo será aprovechado, aunque sea en un cómic: "Hay cosas geniales en esa historia. Tienes a los Na'vi luchando con arcos y flechas en gravedad cero. Quería ver hecha esa película, pero no se alcanzaron los objetivos que necesitaba la historia ni la temática que tenía en mente. Así que lo estamos convirtiendo en un cómic para Dark Horse. Así podrás ver cómo fue esa batalla intermedia entre la primera y la segunda película".

Aún así, aquí todo se puede reutilizar, y James Cameron ha anunciado que partes de ese guión también han pasado a formar parte de las historias de 'Avatar 2' y 'Avatar 3'. Y cuando tengamos el cómic delante podremos juzgar si hubiéramos preferido esa secuela en vez de 'Avatar: El sentido del agua', que llegará a los cines el próximo 16 de diciembre.