HBO nos trae el último tráiler de 'The Leftovers' en siete partes para que juguemos a buscarlas por internet

A los servicios de contenido por streaming les encanta crearnos hype con pequeños teasers, posters o tráilers, aunque en esta ocasión HBO juega algo más. No es que el último anticipo sea corto, es que HBO reta a los fans de 'The Leftovers' a que completen el último tráiler.

El juego lo ponen en marcha desde la cuenta de Twitter oficial de la serie, en la cual podemos ver el tweet con el hashtag #7PartTrailer dejando ver que ésta es la primera de siete partes. Con sólo diecisiete segundos y el mensaje de que algo pasará el 14 de agosto, HBO invita a buscar el resto "antes de que sea demasiado tarde".

This is Part 1 of #TheLeftovers #7PartTrailer. Find the rest throughout the internet before it’s too late. Maybe our showrunner has a clue. pic.twitter.com/u0lJ3R03yU — The Leftovers (@TheLeftoversHBO) 16 de marzo de 2017

Mucho tiempo para encontrar más piezas hasta abril

Lo que vemos en el pequeñísimo vídeo es que Kevin Garvey Jr (interpretado por Justin Theroux) parece aparecer en el momento clave del discurso del padre Matt Jamison (Christopher Eccleston), dudando de si ocurrirá o no algo dos semanas después de ese momento. Pero las ayudas no han tardado en aparecer y a continuación podemos ver tweets de alguns de las actrices echando un cable a los seguidores de la serie, concretamente Liv Tyler (Megan Abbot), Amy Brenneman (Laurie Garvey, esposa de Kevin) o Carrie Coon (Nora Durst, la hermana de Matt).

I can help you get through this. The one who lost it all can help you find what you need. #7PartTrailer #TheLeftovers pic.twitter.com/5gSeJqmlpA — Amy Brenneman (@TheAmyBrenneman) 16 de marzo de 2017

El último anuncio sobre la serie fue en febrerio, en referencia a la fecha del inicio de la próxima temporada, la tercera y última de la serie, que se estrenará el domingo 16 de abril. Una serie que en su momento relacionamos con 'Lost' y 'Fringe', aunque no se trata de un misterio en torno a desapariciones, sino de cómo lidian con la pérdida los que permanecieron y cómo tratan de seguir adelante años después.

(Para quienes queráis ir por la "vía rápida" y no queráis jugar, en Fuera de series ya han reunido las siete partes.)