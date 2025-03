Sora en España: precio y cómo usar la inteligencia artificial para crear vídeos de OpenAi

Sora ya está disponible en Europa y España, y vamos a decirte todo lo necesario para poder usar esta inteligencia artificial de creación de vídeos. Sora es un modelo de IA creado por OpenAI, la misma empresa detrás de ChatGPT y DALL-E, y aunque ha estado varios meses sin llegar a Europa para cumplir con la legislación, finalmente lo ha hecho.

Lamentablemente, Sora no está disponible para todos. Por eso, vamos a empezar hablándote de lo que necesitas pagar para poder utilizar esta inteligencia artificial. Y luego, pasaremos a decirte brevemente cómo se utiliza.

Qué necesitas para usar Sora

Sora ya ha llegado a Europa, pero lo hace siendo una funcionalidad de pago para ChatGPT. Para poder usar Sora necesitas una suscripción de pago, ya sea ChatGPT Plus con sus 20 dólares al mes o ChatGPT Pro con sus 200 dólares.

Esto quiere decir que no puedes usar Sora con una cuenta gratis. Podrás entrar a la web y ver las creaciones de otros usuarios, pero no vas a poder crear ningún tipo de vídeo a no ser que te suscribas a uno de los planes de pago.

Las calidad y cantidad de los vídeos dependen de lo que pagues. Si pagas ChatGPT Plus, podrás crear unos 50 vídeos al mes, con una longitud máxima de 10 segundos y una resolución de 720p. Si optas por ChatGPT Pro entonces ya puedes crear unos 500 vídeos, con resolución FullHD de 1080p, duración máxima de 5 segundos y la posibilidad de descargarlos sin marca de agua.

Cómo usar Sora

Para usar Sora, lo que tienes que hacer es entrar en sora.com e iniciar sesión con tu cuenta de OpenAI, la misma que usas para ChatGPT. Cuando lo hagas, en la pantalla principal tendrás un campo de escritura para escribir el prompt y generar un vídeo.

La manera de usarlo es igual que cuando usas ChatGPT o DALL-E, simplemente tienes que describir lo que quieres en un lenguaje natural. Al hacerlo, Sora interpretará lo que quieres hacer y generará un vídeo con ello para ti.

Además de la descripción, puedes configurar otros aspectos del vídeo, como lre solución, el ratio de aspecto o la duración. También puedes añadir un Storyboard. recuerda que las opciones repercuten en los tokens que uses, y podría hacer que tengas un límite inferior en cuanto a la cantidad de vídeos.

Una vez lo tengas todo, envías el texto y la configuración de lo que quieres, y la inteligencia artificial generará un vídeo desde 0 a partir de lo que hayas pedido. Luego, estos vídeos los podrás usar o descargar como veas.

