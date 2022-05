Quitar un filtro de TiKTok: cuándo se puede, cuándo no, y cómo hacerlo

Vamos a explicarte cómo quitar un filtro en TikTok, mencionando los casos en los que vas a poder hacerlos y en los que no. Se trata de algo que muchas personas intentan saber, a veces porque los han activado sin querer y no se aclaran a desactivarlos, y otras con la esperanza de desactivar los de otros vídeos.

Vamos a empezar intentando explicarte de forma sencilla cuándo vas a poder quitar realmente un filtro de TikTok. Y luego, pasaremos a explicarte tanto cómo quitar un filtro como la manera en la que puedes quitar un efecto, que son como filtros de realidad aumentada.

Cuándo se pueden quitar filtros y efectos

Antes de empezar, soy consciente de que muchas personas están buscando métodos para quitarle los filtros aplicados a los vídeos que hay en TikTok. Por eso, quería dejar clara una cosa para esas personas: no se puede. Simplemente, no le puedes quitar un filtro a un vídeo que ya ha sido publicado, porque el efecto ya se ha adjuntado al vídeo y no se puede revertir.

Los filtros solo los vas a poder quitar en el proceso de grabación de un vídeo, cuando estás en la pantalla de crear contenido para TikTok, y ves en la pantalla eso a lo que está apuntando la cámara. Si te has dejado algún filtro activado sin querer, aquí sí lo podrás quitar antes de grabar el vídeo.

Cómo quitar un filtro en TikTok

Para quitar un filtro de TikTok, porque quizá lo tienes aplicado y no te acuerdas cómo quitarlo, tienes que pulsar en la opción Filtros dentro de la pantalla de crear un nuevo TikTok, que es esa en la que puedes apuntar con la cámara. Esta opción la tienes en la columna que hay arriba a la derecha.

Esto abrirá debajo de la pantalla una sección de filtros. En ella, pulsa en el botón de prohibido que hay a la izquierda de las pestañas con los tipos de filtro. También puedes elegir el filtro Normal, que es la visualización sin filtro, y está a la izquierda del todo en la lista de filtros.

Cómo quitar un efecto en TikTok

Para quitar un efecto de TikTok, porque quizá lo tienes aplicado y no te acuerdas cómo quitarlo, tienes que pulsar en la opción Efectos dentro de la pantalla de crear un nuevo TikTok, que es esa en la que puedes apuntar con la cámara. Esta opción la tienes con un icono cuadrado a la izquierda del botón central para grabar el TikTok.

Esto abrirá debajo de la pantalla una sección de filtros. En ella, pulsa en el botón de prohibido que hay a la izquierda de las pestañas con los tipos de filtro.