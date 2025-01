Qué es Operator: qué es, cómo funciona y se usa, cómo se contrata y cuánto cuesta

Vamos a decirte qué es el Operator de OpenAI, un nuevo lanzamiento de la empresa responsable de ChatGPT con el que apuestan por los agentes de IA. Pero siendo un producto bastante diferente y con otras finalidades, quizá es un poco más complicado de entender y más confuso.

Por eso, vamos a intentar explicártelo todo de una forma sencilla. Empezaremos explicándote qué son los agentes de IA y qué es Operator. Luego te diremos cómo funciona, y terminaremos hablándote de cómo acceder a él y el precio que cuesta.

Qué son los agentes de IA

Así se ve Operator en acción

Operator es un agente de Inteligencia Artificial creado por OpenAI. Los agentes de IA son automatismos que realizan acciones por ti en el ordenador, como por ejemplo en el navegador. La idea es agilizar procesos en los que tienes que realizar varias tareas distintas, y permitir que el agente lo haga por ti.

Viene a ser algo así como un secretario virtual. Por ejemplo, piensa que quieres irte de viaje a alguna ciudad, y que tienes dos o tres destinos en mente. Actualmente, lo que haces es buscar opciones de hotel en las ciudades, mirar la información del tiempo, e incluso ver qué eventos que te interesen hay en estas ciudades para tomar la decisión, y entonces reservas y pagas.

La idea de los agentes es que hagan todos estos procesos por ti. Por ejemplo, tú solo le escribes al agente en tu ordenador (o le dices con voz), que quieres irte en determinados días y que estás pensando en estos dos o tres destinos. Entonces, el ordenador se encarga de mirar el tiempo, ver los eventos interesantes, de ofrecerte las opciones de hoteles y de recopilar y darte todas las opciones para que tú solo tengas que elegir una y confirmar el pago.

Sin embargo, este es el objetivo final de los operadores. Actualmente, las opciones que están siendo lanzadas son bastante más sencillas, aunque siguen con el objetivo de conseguir hacer la mayor cantidad de cosas por ti. En pocos años, esto podría ser una realidad.

Qué es Operator

Operator es un agente de IA creado por OpenAI. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo, aunque ya hay algunos usuarios que pueden empezar a utilizarlo. Se trata de un agente que puede navegar en la web para realizar tareas por nosotros.

Operator va a tener la capacidad de usar su propio navegador para navegar por la web, e interactuar con una página escribiendo y haciendo click y scroll para buscar información y realizar tareas por nosotros.

De esta manera, lo que quiere OpenAI es que tú puedas decirle a Operator algo como "Resérvame una mesa para dos en Beretta para las 7 de la noche", y que este agente se encargue de hacerlo por ti abriendo una web de reservas, realice la búsqueda del local, seleccione la fecha y la hora, y haga la reserva para ti.

Si surge algún problema como que no hay sitio libre donde quieres ir, o si se requiere alguna información sensible sobre ti, entonces pedirá que intervengas. Vamos, que la idea es que no haga las cosas a lo loco, sino que si no puede hacer algo te pregunte para que decidas qué hacer.

Siguiendo el ejemplo de la reserva, esto permite que puedas elegir otra fecha u hora, o que seas tú quien escriba tu método de pago para que el operador no vaya usando tu tarjeta por su cuenta. Pero también puede pedirte confirmación de acciones o ayuda, lo primero en pagos y a la hora de tomar decisiones finales, y lo segundo en otros obstáculos como un CAPTCHA o tener que escribir usuario y contraseña.

También vas a poder crear tareas personalizadas, configurar instrucciones y preferencias específicas para automatizar tareas que hagas con frecuencia. Por ejemplo, si cada mes haces una compra concreta en algún supermercado online o haces alguna acción online periódica, esto lo puedes configurar para que lo haga Operator por su cuenta cada cierto tiempo.

De momento Operator solo ha sido anunciado y lanzado para un grupo pequeño de personas. Se encuentra en fase de investigación, lo que quiere decir que irán usando los datos y el feedback de los primeros usuarios para empezar a afinarlo y mejorar su funcinoamiento. Esto también quiere decir que de momento no es muy fiable, y que puede cometer errores.

Cómo funciona Operator

Operator utiliza un modelo propio de inteligencia artificial. Se llama Computer-Using Agent (CUA), y está basado en GPT-40. Este modelo es capaz de "ver" lo que pasa en el navegador realizando capturas de pantalla, y luego permite usar controles típicos como el cursor o el ratón para navegar y hacer acciones en la página web a la que vaya.

Este modelo es capaz de analizar y entender cada pixel de las capturas que hace en una web, y así saber identificar los objetos en pantalla, el texto y las imágenes. Una vez analiza el contenido de la web, hace una especie de "razonamiento" interno y sigue una línea de "pensamiento" para realizar las acciones. Eso sí, también se va adaptando teniendo en cuenta acciones pasadas.

Para realizar las tareas, Operator usa un navegador interno, de forma que no tienes que instalar nada. Este navegador funciona remotamente desde los servidores de OpenAI, y tanto tus datos, lo que le pides y las capturas de las webs acaban almacenados en los servidores de la empresa.

Esto quiere decir que, como pasa en ChatGPT y en casi todos los modelos de IA que no funcionan localmente en un ordenador, la empresa es propietaria de los datos. Luego, OpenAI utilizará estos datos para detectar actividades fraudulentas y para entrenar y mejorar el modelo. En cualquier caso, esta recolección la puedes desactivar desde los ajustes, o decidir durante cuánto tiempo se almacenan los datos.

Cuánto cuesta Operator

Operator estará incluido en la suscripción ChatGPT Pro, que es la que tiene un precio de 200 dólares al mes. Por lo tanto, no puedes contratarlo aparte, sino que tendrás que pagar este dinero, y entre las ventajas que se te ofrece está la de poder empezar a usar su versión preliminar.

Además de esto, de momento sólo está disponible en Estados Unidos, y ya Open AI ha avisado de que podría tardar un tiempo en llegar a Europa. Por lo tanto, a efectos prácticos todavía no lo podemos usar, sino que es un producto en desarrollo que quizá dentro de unos meses o en algunos años acabe llegando a más usuarios.

La web oficial de Operator, que de momento no está activa en España, es operator.chatgpt.com. En ella será donde podamos interactuar con este agente de IA cuando esté activo.

