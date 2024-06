Qué es la funcionalidad Split Tunneling de las VPN y para qué se utiliza

Vamos a explicarte qué es la funcionalidad de Split Tunneling o túnel dividido cuando nos referimos a las VPN. Así, vas a poder entender cómo es y si te interesa esta funcionalidad, presente tanto en NordVPN como en casi todos los mejores servicios de VPN.

Te vamos a intentar explicar tanto cómo funciona este tipo de característica como las principales funcionalidades que puede tener. Verás que sirve sobre todo para aplicar una VPN a una aplicación concreta o parte del tráfico de tu ordenador, mientras el resto funciona de forma normal.

Qué es un túnel dividido o Split Tunneling

El Split Tunneling o Túnel Dividido, es una opción de las redes privadas virtuales o VPN que te permite dividir en dos el tráfico de tu ordenador. Una parte de este tráfico irá a través de la VPN que tengas contratada, y la otra parte mantendrá una conexión directa a Internet.

Se trata de una opción avanzada de la VPN que te permite añadir excepciones para que no se unan al tráfico cifrado que genera este tipo de conexión. Esto te dará flexibilidad para poder activar una VPN sin preocuparte por esas otras aplicaciones que quizá no funcionan correctamente con ella.

Vamos, que si una VPN privatiza tu tráfico de Internet para cifrar su contenido y hacer que no se sepa ni por dónde navegas ni desde dónde, lo que hace el túnel dividido es crear un segundo camino con el que algunas aplicaciones pueden mantener la conexión directa a Internet que no pasa por la VPN que tienes activa.

Eso sí, las aplicaciones que tengan una conexión directa no se beneficiarán de las ventajas de la VPN, y tanto tu operador como las webs o servidores que puedas visitar con ellas tendrán tu IP real y podrán obtener datos sobre ti.

Existen distintos tipos de túnel dividido en una VPN. Puedes realizar la división basándose en políticas o configuración, o basadas en función de las rutas de red predefinidas. Para los usuarios convencionales, la mejor es la división por aplicaciones, en la que puedes aplicar las que no quieres que usen la VPN, y también puedes hacerlo en función de las URL, para que al visitar una web concreta no uses la VPN.

Para qué se utiliza una VPN

Las VPN son unas buenas herramientas para mejorar tu privacidad a la hora de navegar por Internet, o de disimular el país desde el que te estás conectando. Sin embargo, también tienen algunos puntos negativos que pueden entorpecer el funcionamiento de algunas aplicaciones.

Por ejemplo, puede que alguna aplicación en la que es muy importante la velocidad de descargas vaya lenta, o que tengas alguna donde descargues contenido y no quieras sobrecargar la VPN. También puede que simplemente alguna aplicación o programa no termine de funcionar bien cuando estás utilizando una VPN.

De esta manera, podrás hacer que estas aplicaciones que decidas no usen la VPN que tienes activa sin comprometer a las demás. Tendrás las ventajas de usar y de no usar una VPN, ya que con las apps que lo necesites no tendrás que pasar por ese túnel de privacidad.

También podrás hacer que la excepción sea una web, de forma que cuando vayas a conectarte a una URL concreta no lo hagas con la VPN. Esto te va a permitir que esas páginas que no funcionan correctamente con la VPN no se vean influidas.

En definitiva, se trata de una herramienta que te permite adaptar la VPN a tus necesidades específicas, pudiendo funcionar con normalidad con unas aplicaciones mientras aplicas una mayor privacidad a otras.

