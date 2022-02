Preparando Windows no apagues el equipo: qué hacer si tu PC se queda atascado en ese mensaje

Vamos a explicarte qué puedes hacer si el ordenador se te queda bloqueado con el mensaje Preparando Windows no apagues el equipo, explicándote también qué significa que ponga eso. A veces, puede que nos aparezcan mensajes como estos y, si no tenemos muchos conocimientos, podemos alarmarnos demasiado por algo que no tiene demasiada importancia.

El problema de este mensaje es que te aparece de tal manera que no puedes seguir utilizando Windows, por lo que el ordenador se queda inutilizable mientras lo ves. Por eso, vamos a explicarte qué significa para que no te alarmes, y cómo puedes actuar cuando te aparece.

Qué significa el mensaje

Este mensaje suele aparecer después de realizar una actualización de Windows, y es un proceso con el que el sistema operativo le dedica un rato a aplicar los cambios tras actualizar. Se trata de un proceso que puede aparecer al apagar el equipo, al reiniciarlo o al encenderlo, dependiendo de cuándo hayas actualizado.

Lo más importante que debes saber es que no es ningún mensaje de error, sino un indicativo de que Windows está trabajando en aplicar los cambios. Lleva apareciendo desde hace ya varias versiones de Windows, por lo que te puedes encontrar con él desde Windows 7 hasta Windows 11.

Qué hacer si tu PC se queda en esta pantalla

Si tu ordenador con Windows se queda atascado en esta pantalla no hay demasiadas cosas que puedas hacer, ya que está realizando un proceso importante. Sin embargo, hay una serie de consejos que puedes seguir en estos casos.

Espera durante un par de horas : Microsoft ha asegurado que dependiendo de la versión de Windows y de otros aspectos como tu disco duro, este proceso podría durar entre 1 y 3 horas sin que esté pasando realmente nada. Evidentemente, si tuenes un SSD es muy raro que tengas que esperar tanto, pero lo primero es siempre tener paciencia.

: Microsoft ha asegurado que dependiendo de la versión de Windows y de otros aspectos como tu disco duro, sin que esté pasando realmente nada. Evidentemente, si tuenes un SSD es muy raro que tengas que esperar tanto, pero lo primero es siempre tener paciencia. Arriesgarte a forzar el reinicio : Si reinicias Windows mientras se instala una actualización, puede hacer que algunos archivos queden corruptos y Windows empiece a funcionar mal. Pero posiblemente, si llevas horas esperando y el ordenador no se reinicia sea tu última alternativa.

: Si reinicias Windows mientras se instala una actualización, puede hacer que algunos archivos queden corruptos y Windows empiece a funcionar mal. Pero posiblemente, si llevas horas esperando y el ordenador no se reinicia sea tu última alternativa. Repara el inicio de Windows : Si sigues teniendo esta pantalla una y otra vez, quizá tengas que reparar el inicio de Windows como te explicamos en este post. Para eso, entra en el modo seguro de Windows, y en las opciones avanzadas tendrás la de reparar el inicio.

: Si sigues teniendo esta pantalla una y otra vez, quizá tengas que reparar el inicio de Windows como te explicamos en este post. Para eso, entra en el modo seguro de Windows, y en las opciones avanzadas tendrás la de reparar el inicio. Usa el verificador de archivos : Si entras en el modo seguro de Windows, también podrás lanzar la consola de comandos. En ella, escribe sfc /scannow, y realizarás una verificación de archivos por si hay alguno dañado.

: Si entras en el modo seguro de Windows, también podrás lanzar la consola de comandos. En ella, escribe sfc /scannow, y realizarás una verificación de archivos por si hay alguno dañado. Restablece el ordenador: Si tienes hecha una copia de seguridad de Windows, restáurala. Y si no la tienes, me temo que algo se puede haber roto y deberás reinstalar Windows. Para eso, sigue los pasos de reinstalar Windows, si no te enciende el PC necesitarás otro para descargar el archivo ISO y crear el USB de arranque.