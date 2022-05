Omegle: Qué es, qué riesgos tiene y cómo funciona

Vamos a decirte qué es y cómo funciona Omegle, una de las plataformas más populares para empezar a hablar con personas aleatorias de cualquier parte del mundo. Se trata de una plataforma que te empareja con otra persona al azar, y en la que puedes tener conversaciones puramente textuales o con webcam.

Vamos a empezar el artículo explicándote qué es exactamente Omegle y aclarándote su funcionamiento general. Luego, pasaremos a decirte qué riesgos tiene utilizar esta plataforma, porque a veces el anonimato puede ser un arma de doble filo, y terminaremos diciéndote cómo utilizarla.

Qué es Omegle

Omegle es una plataforma de chat creada en 2009, y que nació como una respuesta del popular Chatroulette, que por aquel entonces era un auténtico fenómeno de masas. Nació como una plataforma de chat independiente, aunque acabó evolucionando con éxito con la misma fórmula que Chatroulette, y a día de hoy sigue siendo una poderosa plataforma para conocer a gente nueva.

La idea de Omegle es la de emparejar a personas aleatorias para charlas personales uno a uno. Por lo tanto, tu solo tienes que entrar en la web, escribir uno o varios temas que te interesen o sobre los que quieras hablar, y directamente se te va a emparejar con alguna persona que está buscando hablar con alguien sobre el mismo tema.

Estas conversaciones pueden darse de dos maneras: mediante chats de texto o mediante conversaciones por webcam. Tanto los chats de texto como las conversaciones de webcam están monitorizadas por un equipo de moderación, aunque hay una tercera opción de chats no moderados que se realizan a través de webcam.

Otra de las principales características de Omegle es que no requiere ningún tipo de registro ni cuenta de usuario para poder ser utilizado. Esto hace que tus conversaciones sean completamente anónimas, tanto para lo bueno como para lo malo.

Qué riesgos tiene Omegle

En principio, el concepto de Omegle parece bastante sencillo y útil. Dos personas que no se conocen pueden conocerse de forma aleatoria para charlar de de gustos comunes que tengan. En este mundo ideal, el anonimato puede utilizarse como medida de seguridad para evitar ser identificado o que la otra persona obtenga datos sobre ti.

Sin embargo, la realidad es bastante diferente, y a menudo se utiliza esta página para el exhibicionismo no solicitado, y no sería raro que navegando por ella te encuentres con alguien desnudo o haciendo todo tipo de locuras. Al final, el anonimato es un arma de doble filo, y algunas personas pueden abusar de él para hacer cosas que no harían con gente que les conoce.

Para evitar esto, Omegle tiene una sección concreta de chats no vigilados para que la gente que quiera perversiones se pueda entretener. Sin embargo, es una página que no verifica de ninguna manera la edad de sus usuarios, por lo que los padres deben tener en cuenta que nada impide que los jóvenes puedan entrar en ninguna de sus secciones. Omegle pide que sus usuarios tengan más de 18 años, pero no tiene manera de comprobar si es verdad.

Y como cualquier página basada en la privacidad, también hay siempre un riesgo de que la otra persona tenga malas intenciones, e intente obtener datos sobre ti para ponerte en algún problema. Por eso, es muy importante no revelar nunca tu identidad con las personas con las que hablas, y mantener el anonimato en la medida de lo posible.

Además de esto, nadie te puede asegurar que la otra persona no esté grabando la pantalla, y que cualquier cosa que hagas en la webcam o que otra persona haga mientras tú miras acabe publicada en Internet.

Cómo utilizar Omegle

para utilizar Omegle, lo primero que tienes que hacer es entrar en la web de Omegle.com. Una vez dentro, elige los temas de los que quieras hablar en el apartado What do you wanna talk about?. Para ello, escribe el tema y termina con una coma para que se fije. Puedes escribir varios separados por comas. Y cuando lo tengas, simplemente pulsa en uno de los modos de chat que hay a la derecha, el de texto, el de vídeo, o el no moderado que aparece debajo del botón de vídeo.

Cuando elijas una de las opcioens de chat, Omegle te mostrará un mensaje con el que ellos se cubren las espaldas. En él, tienes que aceptar las dos opciones y pulsar en Confirm & continue. Lo que estás aceptando es que has leído los términos del servicio y privacidad, y que tienes más de 18 años o que tienes entre 13 y 18 años pero el permiso de tus padres o tutores. Omegle no tiene manera de verificar tu edad real.

Si has elegido la opción de chat de texto, verás una pantalla en blanco con una caja de escritura abajo del todo. Omegle tardará unos segundos en emparejarte con alguien, y cuando lo hagas ya podréis empezar a hablar. No hay ni nombre de usuario ni nada que pueda identificarte. También tienes un botón Stop para detener el chat cuando quieras.

Si has elegido la opción de chat de vídeo, en la parte de la izquierda tendrás dos ventanas en las que verás tu webcam y la de la otra persona. Por lo demás, es lo mismo, Omegle tardará unos segundos en emparejarte, y cuando lo haga podréis hablar por la webcam o escribiendo. Si no te gusta con quién te han emparejado, tienes un botón New para que te emparejen con otra persona al azar.