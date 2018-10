Novedades de Chrome 70: cambios en el inicio de sesión automático, soporte WPA y más avisos contra HTTP

Hoy te vamos a contar cuáles son las novedades de Chrome 70, la última versión del navegador lanzada oficialmente por Google. Los titulares se los lleva una mejora que llevaba tiempo solucionándose, la del inicio de sesión automática que forzaba Chrome cuando accedías a un servicio de Google, y que ahora puede ser desactivada.

Pero también hay algunas otras mejoras interesantes, como la posibilidad de utilizar tu huella dactilar en Android y macOS para identificarte en las webs que habiliten la posibilidad, el soporte de aplicaciones web progresivas o WPA, o un nuevo paso contra el estándar HTTP para favorecer a su sucesor cifrado HTTPS.

Cambios en el inicio automático de sesión y borrado de cookies

Una de las mayores polémicas de la versión anterior de Chrome era el inicio de sesión automático, que hacía que cuando iniciases sesión en alguno de los servicios de Google en la web se iniciasen automáticamente en el navegador, vinculando todo lo que haces con él a tu cuenta. Esta opción era bastante complicada de desactivar, pero ahora todo esto se ha facilitado.

Para empezar, ahora Chrome tiene una opción para desactivar su inicio de sesión automático. Pero incluso aunque lo tengas activado, al entrar en un servicio de Google e iniciarse la sesión en Chrome automáticamente siempre desactivará las sincronizaciones por defecto, para que sólo se sincronicen datos como contraseñas o historial si lo quieres.

A esto hay que añadirle que en la configuración avanzada de Chrome ahora tienes una opción para desactivar el inicio automático de sesión. Por defecto está activada, pero puedes ir cuando quieras para evitar que esto suceda cuando utilices otros servicios de Google.

Otro punto importante es que Google ha asegurado que con Chrome 70 se borrarán todas las cookies cuando limpies el historial de navegación. Es una respuesta directa a la polémica iniciada por Christopher Tavan, CTO de ContentPass, hace unos días.

Aplicaciones Web Progresivas y AV1

Chrome ha añadido el soporte para las Aplicaciones Web Progresivas (WPA) de Windows 10. Se trata de sitios web modificados para que puedan usarse como una app nativa de escritorio o móvil. Ahora, en vez de depender de Microsoft Edge para poder ejecutarlas, Chrome también añade soporte para estas WPA para poder utilizarse también para ejecutarlas.

También han añadido para el códec libre AV1, que mejora la eficiencia de compresión de vídeo de VP9 en más de un 30%. Aun así este es sólo un primer paso, ya que de momento se incluyen únicamente sus capacidades de decodificar los vídeos. Además, este códec de momento sólo vas a poder probarlo en los vídeos de baja definición de YouTube, que pasarán a ocupar menos manteniendo la calidad.

Por lo tanto, esta es una tecnología que irá mejorándose a nivel interno en Google con el paso del tiempo. Su funcionamiento ya vas a poder empezar a verlo en la página de pruebas Testube de YouTube.

Huellas digitales en Android y macOS

Google ha actualizado la API de WebAuthn, un cambio a partir del cual empieza a darle ya soporte para huellas dactilares. Si tienes un dispositivo con Android y macOS que tenga un lector de huellas dactilares, las webs ahora podrán implementar una mecánica con la que podrás iniciar sesión en Chrome utilizando tu huella dactilar.

Esto es algo que seguramente ya has visto implementar en algunas aplicaciones individuales para móvil, pero que ahora podrás empezar a hacer también directamente desde el navegador. Eso sí, es importante que entiendas que su implementación depende de las webs, o sea que aunque Chrome permita utilizarlas para iniciar sesión no lo podrás hacer a no ser que la web implemente esa función.

Sigue la guerra contra los HTTP

Chrome sigue forzando la adopción de HTTPS, un protocolo bastante más seguro que el HTTP convencional. Hasta ahora, las páginas que todavía no adoptaban el HTTPS se etiquetaban como no seguras, y con la llegada de la versión 70 de Chrome esta advertencia se va a hacer mucho más evidente.

A partir de ahora, cuando entres en una web HTTPS convencional, en el mensaje "No es seguro" que te aparecerá al lado de la barra de direcciones se añade un triángulo rojo de advertencia para dejar más claro que la página que estás visitando no tiene un estándar que ayude a cuidar tu privacidad. Este nuevo aviso convivirá con el bloqueo de la web que ya realiza Chrome, y que impide entrar en ella a no ser que vayas a la configuración avanzada.

Control de extensiones y otras mejoras de estabilidad

Chrome 70 también implementa algunos otros cambios menores como la posibilidad de controlar restringir el acceso de las extensiones a determinadas web, o configurarlas para activarse únicamente si hacemos click sobre su icono. Aún así este cambio no le aparece todavía a todos los usuarios por defecto.

La nueva versión del navegador de Google también incluye varios otros cambios, como que las cajas de diálogo ahora te sacan de la pantalla completa, la activación del Bluetooth Web en Windows 10, permisos para que las webs generen cifrados complejos y hasta un total de 23 mejoras de seguridad. Además, a esto hay que añadirle otras mejoras centradas en los desarrolladores para mejorar las interacciones de las webs con el navegador.

Cómo actualizar a Chrome 70

Si estás en tu navegador, Chrome se actualizará automáticamente cuando entres en Ayuda -> Información sobre Google Chrome o accedas directamente escribiendo chrome://settings/help en la barra de direcciones. Por otra parte, si tienes un móvil Android o iOS puedes actualizar directamente desde Play Store y la App Store respectivamente.

