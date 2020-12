Juegos de Xbox Gold gratis para Xbox One y 360 de enero 2021

El 2020 está ya casi terminado, y empezamos el 2021 con el optimismo que siempre nos dan los juegos gratis. Y para eso, ya tenemos la lista de Games With Gold de enero, los juegos gratis para suscriptores de Xbox Gold que Microsoft lanza cada mes. Para obtenerlos, vas a necesitar tener una cuenta de Xbox Live o Game Pass Ultimate, que lo incluye, y entrar en los perfiles de cada título para "comprarlo" a coste cero. Aquí te dejamos la lista con los títulos gratis de juegos, que suman entre todos un total de euros.

Empezaremos con un repaso a los juegos de Xbox One que se regalan. Después, iremos a decirte los de generaciones anteriores que también se te van a regalar este mes, y que al ser compatibles con Xbox One también lo son con las Series X y Series S. En todos ellos te pondremos sus precios de la tienda oficial de XBox, que no siempre son los más económicos, así como las fechas en las que los puedes adquirir.

Juegos gratis para Xbox One

Del 1 al 31 de enero : Little Nightmares, valorado en 19,99 euros. Un hermoso juego indie con temática oscura y tenebrosa, en la que tenemos que acompañar a una hambrienta niña de nueve años en su viaje para escapar del misterioso lugar llamado The Maw. Nuestras únicas posesiones son su chubasquero amarillo y un mechero para alumbrar las zonas oscuras. Muchos puzzles y unos excelentes y pesadillescos niveles. Análisis en VidaExtra, y ficha en 3D Juegos.

Del 16 de enero al 15 de febrero: Dead Rising, valorado en 19,99 euros. Es la reedición de un clásico adaptado hace 4 años a las consolas de anterior generación. Una aventura de acción con tintes de humor en la que tienes que enfrentarte a ingentes hordas de zombis. Análisis en VidaExtra, ficha en 3D Juegos.

Juegos gratis para Xbox 360 y Xbox

Ahora pasamos con los otros dos juegos que regalan este próximo mes, en este caso de Xbox 360 y Xbox original. Recuerda que gracias a la retrocompatibilidad de las Xbox, podrás jugarlos en Xbox One y en las Xbox Series X y S.