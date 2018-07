Instagram muestra cuándo estás conectado y cuándo escribes: así funciona y así lo puedes desactivar

Desde hace unos meses, Instagram empezó a mostrar cuándo es la última hora que alguien había estado conectado en su cuenta. Ahora acaba de mejorar la función, mostrando cuándo estás conectado de forma más sencilla y también mostrando cuándo estás escribiendo en un chat.

Este nuevo indicador es igual al de Facebook Messenger y Facebook, mostrándose como un círculo verde sobre la foto de perfil. Hoy veremos cómo funciona exactamente y cómo puedes desactivarlo, en caso de que no quieras que otras personas sepan cuándo estás online en Instagram.

Estado de conexión

Mientras que antes Instagram se limitaba a decir si alguien estaba conectado con un simple "Activo ahora", ahora la indicación se hace mediante un círculo verde en su perfil. Es exactamente el mismo funcionamiento y aspecto que en Facebook Messenger.

Tú podrás ver si alguien está conectado (es decir, su círculo verde) si tanto tú como la otra persona tienen la función activa, y si esa persona te sigue en Instagram. De igual modo, las cuentas que sigues en Instagram podrán ver si estás conectado. Además hay una excepción adicional: aunque nadie siga a nadie en Instagram, podrás ver el estado de con quien ya has interactuado en Instagram Direct, intercambiando mensajes. ¿Suena confuso? Entonces simplifiquémoslo.

¿Quién puede ver cuándo estás conectado?

Las cuentas a las que sigues.

Las cuentas con las que has intercambiado mensajes privados en Instagram Direct.

Salvo...

Si has desactivado la opción: nadie podrá verlo.

Quienes hayan desactivado la función tampoco podrán verlo.

Cómo ocultar cuándo estás conectado en Instagram

Ocultar el nuevo estado de conexión es el mismo proceso que ya conocíamos para ocultar la última hora de conexión, pues este nuevo círculo verde es una versión mejorada del modo anterior. Primero necesitas ir a tu perfil de usuario (1) y luego tocar en el botón de opciones (2).

Las opciones de Instagram crecen y crecen por momentos y no están muy bien organizadas, pero desplázate por ellas hasta que encuentres el apartado Privacidad y seguridad. Allí encontrarás el apartado Estado de actividad.

Aquí encontrarás las dos opciones de las que te hablamos hoy. La primera de ella, Mostrar estado de actividad es la que evita que otras personas vean que estás conectado. Desactívala para que nadie pueda ver cuándo estás conectado. Tú tampoco podrás ver cuándo otras personas están conectadas.

Aviso de "Escribiendo" y "en la cámara"

Otra novedad de Instagram es que ahora, en un chat, se muestra un indicativo de cuándo estás escribiendo o usando la cámara para responder en una conversación. Es también similar a otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Facebook Messenger. Hasta ahora, Instagram solo te mostraba cuándo se había leído un mensaje, pero nada más.

El texto es bastante concreto. Cuando alguien está escribiendo en un chat, se muestra "Escribiendo" al lado de su foto de perfil. Si por el contrario están usando la cámara para responderte usando la cámara de Instagram, se muestra el texto "En la cámara".

¿Quién puede ver cuándo estás escribiendo en Instagram?

La otra persona con la que estés hablando, a no ser que desactives la función.

Cómo evitar que Instagram diga cuándo estás escribiendo

Si no quieres que nadie sepa cuándo estás escribiendo una respuesta a sus chats, lo puedes desactivar. Deberás ir también a la configuración de Instagram, apartado Estado de actividad (consulta el apartado anterior si tienes problemas para encontrarlo), pero ahora la opción que debes desactivar es Mostrar actividad en el chat.

En este caso, la opción no es recíproca. Es decir, aunque desactives que otras personas no vean cuándo escribes, tú seguirás viendo cuándo están escribiendo las demás personas con las que chateas... a no ser que también lo desactiven.

