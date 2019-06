'Harry Potter: Wizards Unite': cómo se juega, profesiones, combates, hechizos y cómo descargarlo

Vamos a explicarte qué es 'Harry Potter: Wizards Unite' y cómo se juega al último gran título de Niantic, los creadores de 'Pokémon Go'. Te lo vamos a explicar todo sobre el juego, con las diferencias que tiene con su predecesor, así como sus conceptos básicos de profesiones, combates y su sistema de hechizos.

'Harry Potter: Wizards Unite' es un juego bastante más complejo y con más elementos a tener en cuenta, menos centrado en hacerte caminar y más enfocado a su historia y a entretenerte todo el tiempo. Por lo tanto, son varios los conceptos que tienes que dominar. Eso sí, los puntos clave y ubicaciones del mapa son las mismas que en el anterior juego de Niantic.

Qué es 'Harry Potter: Wizards Unite'

'Harry Potter: Wizards Unite' es un nuevo videojuego de Warner Bros ambientado en el mundo de Harry Potter. Ha sido desarrollado por los creadores de 'Pokémon Go', Niantic, y eso hace que el juego tenga las mismas mecánicas que el juego basado en el mundo de Pokémon. De hecho, la base del mapa es exactamente la misma.

Esto quiere decir que las posadas y las mazmorras de 'Harry Potter: Wizards Unite' están ubicadas en las mismas ubicaciones que las Poképaradas y los gimnasios del título anterior. Esto hará que si has jugado previamente a 'Pokémon Go', no tengas problemas ni en entender las mecánicas del nuevo título ni las ubicaciones.

En cuanto a la historia, el mundo mágico ha llegado al mundo muggle y nosotros, como magos, tenemos que protegerlo. Para ello habrá que recuperar a todas las criaturas, así como proteger o salvar a los personajes principales de la saga literaria y cinematográfica.

El funcionamiento es sencillo: conforme camines irán apareciendo ciertos retos que completarás haciendo gestos en la pantalla o alineando elementos. Según cómo lo hagas conseguirás más o menos puntos de experiencia. A lo largo de las partidas irás subiendo de nivel y consiguiendo objetos, objetos que podrás usar a tu favor.

Esta mecánica hace que aunque sean primos hermanos, 'Harry Potter: Wizards Unite' sea un poco más complicado que Pokémon Go', ya que hay más cosas que tienes que tener en cuenta. En Wizards Unite tendrás desafíos multijugador, especializaciones, combates cooperativos, y más.

Como su antecesor, 'Harry Potter: Wizards Unite' es un juego completamente gratuito que se financia mediante microtransacciones, aunque estas no son necesarias para avanzar y progresar.

'Harry Potter: Wizards Unite' vs 'Pokémon Go'

Como te hemos contado, ambos juegos son primos hermanos al estar basados en los mismos mapas y tener detrás al mismo estudio de desarrollo. Sin embargo, los dos títulos tienen bastantes diferencias que hacen que aunque en esencia y mirándolos por encima puedan parecer parecidos, realmente no lo sean.

Para empezar, los mapas. Sí, los elementos principales están situados en los mismos sitios, con posadas y mazmorras ocupando los espacios de poképaradas y gimnasios. Sin embargo, el mapa de 'Harry Potter: Wizards Unite' está mucho más lleno de elementos, que hacen que siempre tengas cosas que hacer y retos sin tener que caminar largas distancias.

En este juego, una tragedia ha asolado el mundo mágico repartiendo varios tipos de artefactos, criaturas, personajes y recuerdos a los que se les llama Incontratus. Tu misión es la de recolectarlos, aunque para ello tendrás que realizar batallas y retos para añadirlos a tu álbum. Cuando consigas cada uno, se añadirán a un álbum de cromos que hace las veces de Pokedex en 'Pokémon Go'.

Los combates también son diferentes, ya que en vez de limitarte a lanzar bolas o decidir los ataques tienes que hacer gestos sobre la pantalla para lanzar diferentes hechizos, por lo que es un mayor reto para tu destreza. Además, en general los gráficos son mejores.

En definitiva, podemos decir que su 'Pokémon Go' estaba más enfocado a hacer que te movieras y realizases ejercicio en la calle haciendo que tus pasos contasen para el desarrollo del juego, 'Harry Potter: Wizards Unite' está más centrado en la historia y en tenerte siempre entretenido y haciendo cosas.

Qué son los Incontratus

Los Incontratus son un popurrí de artefactos, criaturas, personas, recuerdos o básicamente cualquier otra posible e imaginable. Estos elementos están repartidos por el mapa, y tu misión es recolectarlos y añadirlos a tu álbum. Pero para ello no sólo tienes que tocar sobre ellos, sino que deberás ganártelos a base de batallar con la magia.

Se guardan dentro del registro en diez categorías distintas como "animalías", "maravillas del mundo mágico", "leyendas de Hogwarts" o "artes oscuras" entre otras. Cada categoría tiene sus propias subcategorías, y algunos de los incontratus no se completan hasta que no logras varios del mismo tipo, de modo que el juego está diseñado para mantenerte entretenido un buen rato

Estos Incontratus los vas a diferenciar claramente en el mapa donde aparecen. Los vas a distinguir por sus diferentes iconos, cada uno de ellos representando a la categoría a la que pertenecen. Esto quiere decir que sabrás el tipo de Incontratu que vas a intentar desbloquear antes de pulsar sobre él.

Qué son las profesiones

Cuando consigas ascender a tu personaje hasta el nivel 6, se desbloquearán las profesiones del juego. Son tres clases diferentes, cada una de ellas con fortalezas y debilidades que servirán para adaptar al personaje a tu estilo de juego. Y puedes probarlas sin miedo, ya que si no te gustan podrás cambiarlas cuando quieras.

Eso sí, ten en cuenta que cuando subas de nivel lo estarás haciendo en esa profesión, y que si cambias tendrás que subir esa otra. Esto quiere decir que lo mejor será encontrar cuanto antes una que se adapte a ti para optimizar la obtención de experiencia y subir de nivel siempre a la misma profesión.

Las profesiones funcionan de forma similar a los equipos de 'Pokémon Go', y hay tres: Profesor, Auror y Magizoólogo. Cada una de ellas tiene un enfoque diferente, habiendo una centrada en el ataque, otra en el equilibrio y otra en la defensa. Aquí tienes las tres con sus puntos fuertes y débiles.

Aurores : Un tipo de mago centrado en el ataque. Tienen un alto poder, buena precisión y mayor posibilidad de golpe crítico , aunque como puntos negativos tienen menos aguante, protección y defensa.

: Un tipo de mago centrado en el ataque. , aunque como puntos negativos tienen menos aguante, protección y defensa. Profesores : Es la más equilibrada de las tres, puesto que serás un personaje centrado en la magia. Esto se traduce en buena precisión, poder en hechizos y más ataques sobrenaturales , aunque son más débiles ante ataques cercanos. Vamos, buena magia pero mal cuerpo a cuerpo.

: Es la más equilibrada de las tres, puesto que serás un personaje centrado en la magia. Esto se traduce en , aunque son más débiles ante ataques cercanos. Vamos, buena magia pero mal cuerpo a cuerpo. Magizoólogos: Un tipo de mago centrado en la defensa y curación. Tiene buena resistencia, mejor defensa y es bueno contra bestias mágicas, con poderes de curación. Lo malo es que su ataque es bajo, tienen mala precisión y menos posibilidades de hacer golpes críticos.

Combate y hechizos

Como no podía ser menos en un juego basado en Harry Potter, la acción se realiza a través de los hechizos. Algunos los necesitarás para encontrar Incontratus, pero también los vas a necesitar para crear pociones mágicas y para enfrentarte a tus enemigos mediante los combates y duelos mágicos. Todos ellos lo realizarás con la energía mágica, que se irá gastando y tendrás que rellenar.

En estas batallas, lo que tendrás que hacer es repetir el hechizo que se te sugiere dibujando símbolos en la pantalla. Te aparecerá un diseño y tienes que realizarlo deslizando el dedo sobre él. En principio parece fácil, pero se evalúa lo bien que trazas el símbolo para valorar la potencia del ataque, por lo que tendrás que practicar para combatir mejor.

Durante las batallas puedes usar pociones que mejoran tu lanzamiento y duran un número concreto de lanzamientos. De este modo, aunque dibujes un churro con poco parecido a la forma original, el resultado puede ser un hechizo poderoso si has tomado la poción oportuna.

Y los combates son eso, dibujar los hechizos que te tocan en tu turno hasta derrotar al contrincante, dependiendo esto de la dificultad de cada enemigo, de las pócimas y de lo bien que hayas invocado el hechizo dibujándolo sobre la pantalla.

Fortalezas, posadas e invernaderos

Al igual que 'Pokémon Go', en este juego también habrá diferentes tipos de puntos fijos en las ubicaciones del mundo real, y sabrás siempre cuáles son los que tienes cerca con sólo mirar a tu alrededor. Hay tres tipos de localizaciones, las fortalezas, las posadas y los invernaderos, y cada una de ellas tiene un objetivo principal.

Las posadas son los sitios en los que puedes recargar tu energía mágica, la cuál utilizas para realizar los hechizos. Los invernaderos en cambio son donde encontrarás los ingredientes con los que puedes crear pociones mágicas. Estos dos tipos de puntos están diseñados para que tengas que ir constántemente hacia ellos para equiparte y seguir tu aventura.

Y luego tienes las fortalezas, donde cada una de ellas con diferentes cámaras en las que enfrentarte a enemigos y bestias a solas o colaborando con otros jugadores. Para entrar en las fortalezas necesitarás piedras mágicas que puedes obtener mientras juegas.

Cómo descargar 'Harry Potter: Wizards Unite'

Puedes descargar 'Harry Potter: Wizards Unite' de forma totalmente gratuita en tu móvil Android o tu iPhone. Para descargarlo en Android tienes que bajar el juego desde esta dirección de Google Play, y para tu iPhone tienes que ir a esta dirección de la App Store.