'Fortnite' Battle Royale Temporada 4 del Capítulo 2: Novedades, cambios en el mapa y pase de batalla

La décima temporada del segundo capítulo de Fortnite ya está entre nosotros, y con ella Epic Games se ha aliado con Marvel para introducir a sus superhéroes en el juego. Se trata de una temporada que hará las delicias de los amantes de los cómics y el cine del género superheroico, y una en el que el pase de batalla cuenta con más fuerza todavía.

Esta es la temporada en la que vamos a poder vestir a nuestro personaje como Tormenta, Groot, Lobezno, She-Hulk, Iron Man, Mística, Thor o el Doctor Doom, y vamos a darte todas las novedades que te esperan así como la información sobre el pase de batalla.

Por cierto, recuerda que debido a la disputa entre Epic Games y Apple, esta nueva temporada de 'Fortnite' no llegará ni a iOS ni a macOS. Esto quiere decir que si tienes un dispositivo de Apple, lo que quiere decir que no podrás disfrutar a las novedades que te diremos en el post, y que si estás jugando en PC a la versión 14.00 (temporada 4) y en iOS a la versión 13.40 (temporada 3), el progreso no se compartirá como hasta ahora.

Los superhéroes de Marvel llegan en la temporada 4

La gran novedad de la Temporada 4 de Fortnite en su Capítulo 2 es un nuevo crossover con Marvel. En este caso, vas a poder desbloquear los trajes de algunos de los héroes más emblemáticos de Marvel, como Tormenta, Groot, Lobezno, She-Hulk, Iron Man, Mística, Thor o el Doctor Doom. Estos trajes vendrán en forma de emotes y skins mejorados en el pase de batalla.

Pero no será suficiente con subir niveles en el pase de batalla, ya que también vas a tener que completar una serie de desafíos para poder conseguir premios y algún poder especial. En VidaExtra tienes las guías para completar los desafíos del Despertar de Thor y el Despertar de Mjolnir o para encontrar las marcas de garras ocultas en el Desafío Wolverine.

Además, cada semana Fortnite irá implementando nuevos desafíos para mantenerte entretenido durante las partidas. En este otro artículo de nuestros hermanos de VidaExtra tienes la guía para todas las misiones y desafíos de Marvel durante toda la semana 1 de la Temporada 4 de Fortnite. En cuanto a la historia de la temporada, la protagonista es la Guerra en el Nexus, que es la que ha hecho que los Héroes de Marvel se unan a los combatientes de la isla en sus desafíos.

Principales novedades de la temporada 4

A continuación, te vamos a resumir brevemente y en formato de lista las principales novedades de esta nueva temporada del Battle Royale de Fortnite. Tienes desde la información del pase de batalla y su contenido hasta los nuevos añadidos del mapa y los cambios en el nivel de daño de las armas.