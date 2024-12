Fin del plazo de devolución de la Renta 2023: qué hacer si todavía no te ha llegado el dinero

La campaña de la Declaración de la Renta 2023 terminó el pasado julio, y si tu declaración te salió a devolver lo normal es que la Agencia Tributaria te haya ingresado ya el dinero. ¿Pero qué pasa si todavía no has recibido el dinero? Pues más vale que te des prisa, porque el plazo para la devolución va a terminar en pocos días.

Vamos a empezar el artículo explicándote los plazos para la devolución y lo que debes saber al respecto, incluyendo los intereses con los que te pagará la administración si el cobro lo realizas demasiado tarde. Y luego te diremos lo que puedes hacer al respecto si todavía no has recibido la devolución.

Plazos y devoluciones con recargo

El plazo que tiene la Agencia Tributaria para ingresarte el dinero cuando la declaración te sale a devolver termina el 1 de enero de 2025, 6 meses después de que se iniciara este proceso.

Una vez superado ese plazo y si la causa de que no se te haya ingresado el dinero sea imputable a la Agencia Tributaria, se te abonará la devolución con un interés de demora pertinente cercano a un 4% anual. Vamos, que si la culpa no es tuya por no dar correctamente tus datos sino de Hacienda por haber tardado demasiado, entonces te darán lo que se te debe con un pequeño añadido en forma de intereses.

Qué hacer si la devolución no te llega

Actualmente, si el dinero de tu devolución de la Renta 2023 no te ha llegado, no hay trámites para acelerar los plazos de devolución ni para preguntar a la Agencia Tributaria los motivos de la demora. En algunos casos la devolución es porque están realizando comprobaciones, y en muchos otros es simplemente que todavía no les ha dado tiempo.

Lo único que puedes hacer es consultar el estado de tu declaración para buscar si hay fallos en la Renta 2023. Para eso, entra en la web de agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml, y pulsa en la opción Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB) que te aparecerá en Gestiones Destacadas.

Tendrás que iniciar sesión usando tu certificado digital, incluyendo el certificado de la FNMT y el del DNIe, o con el sistema Clave Móvil, incluyendo la Clave PIN. Al hacerlo irás a una web con un apartado llamado Estado de la tramitación, que solo aparece cuando has presentado la tramitación. En este apartado te aparecerá si hay cualquier error, pero también te dirá si todo se ha tramitado correctamente. Estos son algunos de los mensajes que pueden aparecerte:

Su declaración se está tramitando : Significa que Hacienda tiene tus datos, pero todavía no los ha revisado.

: Significa que Hacienda tiene tus datos, pero todavía no los ha revisado. Su declaración está siendo comprobada : Hacienda está procediendo a revisar tus datos y revisar que tu declaración está bien.

: Hacienda está procediendo a revisar tus datos y revisar que tu declaración está bien. La declaración con el importe indicado no ha sido grabada o está en proceso. Compruebe el importe : Significa que hay algún problema, y que tendrás que contactar con la Agencia Tributaria para intentar comprobarlo y solucionarlo.

: Significa que hay algún problema, y que tendrás que contactar con la Agencia Tributaria para intentar comprobarlo y solucionarlo. Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted, sin perjuicio de las comprobaciones que pudieran realizarse posteriormente por los órganos de la Agencia Tributaria : Hacienda ha comprobado tus datos y todo está correcto. Por lo tanto, está tramitando tu devolución.

: Hacienda ha comprobado tus datos y todo está correcto. Por lo tanto, está tramitando tu devolución. Su devolución ha sido emitida el día XXX a la cuenta ESXXX. Si en 10 días no ha recibido el importe, acuda a la delegación/administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal: Hacienda ya te ha enviado tu dinero a la cuenta bancaria que aparece en la declaración. El proceso de recibir el dinero puede tardar dependiendo del banco, pero Hacienda ya ha pagado.

