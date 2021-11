Disney+ a 1,99 euros: cuánto dura y cómo conseguir esta oferta con descuento del 75%

Disney ha decidido dar un golpe sobre la mesa con su plataforma de streaming, y el próximo 12 de noviembre llegará una gran cantidad de estrenos exclusivos en lo que han denominado como el Disney+ Day. Para animar aun más a futuros suscriptores, también ofrece un descuento del 75% durante un mes entero.

Si estás interesado en esta oferta, vamos a explicártelo todo sobre ella. Empezaremos diciéndote durante cuánto tiempo puedes conseguirla y cuáles son las condiciones, y luego pasaremos a explicarte el procedimiento para tener Disney+ a 2 euros durante un mes.

Qué condiciones tiene la oferta

Lo primero que debes saber es que es una oferta por tiempo limitado, lo que quiere decir que solo tienes unos cuantos días para poder aprovecharla. La oferta dura hasta el 14 de noviembre de este mismo 2021, por lo que te queda menos de una semana para decidirte. Pasado ese tiempo, ya no podrás canjearla ni aprovecharte de ella.

Otra cosa que debes saber es que el precio rebajado dura solo un mes. Por lo tanto, tendrás un mes de Disney+ a 1,99 euros, pero cuando pase ese mes también pasarás a pagar la mensualidad completa de 8,99 euros al mes. Si no quieres tener que pagar ese precio completo, tendrás que cancelar tu suscripción antes de que pase este mes a dos euros.

Por último, para beneficiarte de esta oferta deberás tener más de 18 años y no debes tener una suscripción activa. Esto último quiere decir que puedes beneficiarte creando una nueva cuenta, pero también si ya tienes una cuenta creada pero está desactivada y actualmente ya no estás pagando por Disney+ ni accediendo a su contenido. Si ya eres miembro de Disney+ y estás pagando la suscripción, lamentablemente no podrás beneficiarte de la oferta.

Cómo obtener esta oferta

Lo único que tienes que hacer para obtener esta oferta promocional es entrar en este enlace web. Una vez estés en él, pulsa en el botón de Suscríbete ahora para iniciar el proceso de crear tu cuenta aprovechando la promoción.

Ahorra un 75% en la suscripción mensual de Disney+ PVP en Disney+ 1,99€

Si ya tienes una cuenta que está desactivada y no pagas mensualidad con ella, también puedes beneficiarte de la oferta. Tendrás que entrar al mismo enlace, pero antes de pulsar sobre el botón de suscripción, tendrás que pulsar en Iniciar sesión arriba a la derecha.

Ahora, solo te queda seguir los pasos del proceso. Si estás creando una cuenta nueva, tendrás que completarla con tu correo e información personal, y luego irás al formulario donde elegir el método de pago que quieras utilizar. Si ya tienes una cuenta que vas a reactivar, irás directamente al método de pago.