Cómo usar los mensajes temporales de Instagram con el Modo Temporal

Vamos a explicarte cómo usar los mensajes temporales de Instagram, explicándote primero qué son exactamente y en qué se diferencian de los de WhatsApp, porque sí que hay diferencias. Se trata de una nueva función que está empezando a llegarle a los usuarios en la última actualización de Instagram, pero si todavía no puedes usarla como te diremos, tendrás que esperar a próximas actualizaciones.

Vamos a empezar explicándote qué son realmente estos mensajes del Modo temporal de Instagram, y qué diferencia tienen con los mensajes temporales de WhatsApp. Luego, pasaremos a explicarte cómo se activan, algo que podrás hacer sólo con un simple gesto.

Qué son los mensajes temporales de Instagram

Los mensajes temporales son una tendencia que estamos viendo cada vez en más aplicaciones. Su razón de ser es la de poder tener conversaciones efímeras, en la que lo que escribamos desaparezca después sin dejar rastro, aunque siempre pueden ser guardados por capturas de pantalla, pero por lo menos no se quedan permanentes por defecto.

El mes pasado llegaron los mensajes temporales de WhatsApp, que desaparecían cada 24 horas. Sin embargo, en Instagram la mecánica es diferente, y los mensajes se borrarán cuando cierres la conversación en la que se han escrito. Por ejemplo, estás hablando con una persona, y cuando salgas de su chat, incluso si no has cerrado Instagram, los mensajes desaparecerán.

No vas a poder elegir qué mensajes son temporales y cuáles no, ya que no es algo que puedas configurar antes de enviarlos. Se trata de un modo que puedes dejar activado para que todos los mensajes sean temporales, y luego desactivarlo cuando quieras volver a escribir normal.

Lo que pasa en el modo de mensajes temporales, se queda en el modo de mensajes temporales, y cuando esté activo podrás seguir hablando con normalidad. También podrás seguir enviando imágenes, GIFs, stickers o videollamadas, sólo que si lo haces mientras estés en este modo de mensajes temporales, todo su rastro desaparecerá.

Los mensajes temporales se llaman Modo temporal, y cuando los activas la pantalla se vuelve negra y recibes avisos al enviar las publicaciones. Vamos, que es imposible enviar mensajes sin saber si estás o no estás en este modo.

Cómo activar el Modo temporal de Instagram

Para usar los mensajes temporales de Instagram, primero tienes que entrar en la conversación donde los quieres activar. Una vez estés en ella, desliza el dedo hacia arriba dentro del contenido del chat, y cuando lo vayas haciendo verás que se te dice que es lo que debes hacer para activar el modo temporal.

El modo temporal se activará, y si estabas en el tema claro verás que todo se vuelve del tema oscuro. Te aparecerá un aviso de que estás en el modo temporal, y todo lo que escribas con él activo desaparecerá. Arriba tienes un botón para desactivarlo cuando quieras.