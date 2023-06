Cómo probar la demo de Final Fantasy XVI

Vamos a decirte cómo descargar la demo de Final Fantasy XVI, que ya está disponible para que puedas probar este esperado juego de Square Enix. La demo ya la puedes probar a partir de este mismo lunes 12 de junio del 2023, y te permitirá tener un primer contacto con el juego.

Gracias a esta demo, podrás ver cómo luce el título antes de que se estrene el 22 de junio, y podrás decidir si realmente quieres comprarlo o no. El proceso de descargar la demo es extremadamente sencillo, pero si nunca lo has hecho o no lo tienes claro, vamos a decírtelo paso a paso.

Baja la demo de demo de Final Fantasy 16

Para bajar la demo de Final Fantasy XVI, solo necesitas tener una PlayStation 5 y tenerla conectada a Internet. Con ello, enciende la consola, y en el menú principal pulsa en el botón de la PlayStation Store para entrar en la tienda de juegos digitales de tu PS5.

Una vez dentro de la PlayStation Store, lo normal es que veas ya alguna sugerencia donde puedas encontrar la demo. Pero si no la ves, tienes que pulsar en el botón de la lupa que tienes arriba a la derecha. En ella, escribe el término Final Fantasy XVI, y en los resultados te aparecerá la demo con este mismo nombre.

Esto te devolverá varios resultados para jugar, como las versiones del juego completo. Pero tú lo que quieres es la demo gratuita, por lo que tienes que pulsar en la opción donde ponga Final Fantasy XVI Demo, y que además ves que es gratuita.

Cuando te aparezca en los resultados de búsqueda, pulsa sobre Final Fantasy XVI demo para entrar en la ficha de la demo. Aquí dentro, simplemente pulsa en el botón de Descargar demo para bajarla a tu consola. Y ya está, cuando termines con la descarga, ya podrás empezar a jugar.

