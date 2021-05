Vamos a explicarte cómo ocultar el recuento de Me Gusta de tus publicaciones de Instagram, de forma que el resto de usuarios no puedan ver quién le ha dado un Like a tus publicaciones. Se trata de una nueva opción que Facebook ha empezado a implementar en Instagram, y que poco a poco le está llegando a todos los usuarios. Cuando la actives, sólo tú podrás ver este recuento de Me gusta o de reproducciones si es un vídeo, y el resto de usuarios no verá nada.

Las capturas de este artículo son de iOS porque nos ha llegado primero a un iPhone, pero la metodología para hacer estos cambios debería ser la misma también en la versión de Android de Instagram. Es una función que irá llegando progresivamente, por lo que es posible que tardes algún tiempo en tenerla. Con este método, podrás ocultar los Me gusta y los recuentos de visualizaciones en publicaciones concretas, y tendrás que ir una a una porque no hay un método para ponerlo por defecto.

Oculta los Me gusta de tu publicación

Para ocultar los Me gusta de una foto o el recuento de reproducciones de un vídeo que tengas publicado, tienes que entrar en esta publicación. Una vez dentro, pulsa en el botón de tres puntos que tienes arriba a la derecha para mostrar el menú de opciones de la publicación.

Se abrirá el menú con opciones relacionadas con la publicación. En este menú, debes pulsar en la opción de Ocultar recuento de Me gusta. Cuando lo hagas, el resto de usuarios ya no podrá ver quién le ha dado a Me gusta ni cuántos de ellos tienen tus publicaciones.

Si quieres volver a activar el recuento en una publicación donde lo tengas desactivado, tienes que hacer exactamente lo mismo. Tienes que pulsar en el botón de tres puntos, solo que en el menú de opciones, ahora donde tienes que pulsar se llamará Mostrar recuento de Me gusta.

Ocultar los Me gusta y recuentos de los demás

Otra de las opciones que ofrece ahora Instagram, es ocultar los recuentos de Me gusta y el número de reproducciones de TODAS las publicaciones de la red social, publicaciones de fotos y de vídeos. Esto ya no tiene nada que ver con tu cuenta, sino que es para no ver las cifras de los demás.

Para hacer esto, tienes que ir directamente a la configuración de la aplicación. Una vez dentro, ve al apartado de Privacidad, y allí pulsa en la nueva opción Publicaciones. Si no tienes esta opción, tendrás que esperar hasta que te llegue. Dentro de Publicaciones, debes activar la opción de Ocultar recuentos de Me gusta y reproducciones. Esta opción, la podrás volver a desactivar luego siempre que quieras.