Cómo devolver un juego en Epic Games Store

Vamos a explicarte cómo devolver un juego en la Epic Games Store, para que en el caso de que lo hayas comprado por error o tengas problemas con él puedas devolverlo. Si devuelves un juego, además del reembolso del propio juego también obtendrás el de todas las compras de contenido a través de la Epic Games Store. Eso sí, los juegos que suelen tener sus propios sistemas de pago y moneda virtual no suelen poder reembolsarse.

En cuanto a las condiciones para devolver un juego, tienes un plazo de 14 días y debes haber jugado menos de 2 horas con él para que sea posible poder devolverlo. También debes estar atento, porque algunos juegos de la tienda de Epic Games estarán marcados como No reembolsable, señal de que estos concretos no se pueden devolver. Tampoco podrás devolver juegos si en ellos has sido inhabilitado o has infringido sus términos de servicio.

Epic Games también se guarda la posibilidad de no permitirte seguir devolviendo juegos si considera que abusas de la política de reembolso. No es muy concreto en esto, por lo que dependerá del porcentaje de juegos que devuelvas, pero si te dedicas a comprar y devolver, es posible que en algún punto dejes de poder devolverlos.

Devolviendo un juego en la Epic Games Store

Lo primero que debes hacer es entrar en la Epic Games Store, e iniciar sesión con tu cuenta. Una vez lo hagas, pulsa sobre tu nombre de perfil que tendrás arriba a la derecha, y en el menú desplegable pulsa sobre la opción Cuenta para entrar en la configuración de tu cuenta de usuario.

Una vez estés dentro de las opciones de tu cuenta, en la columna de la izquierda pulsa en la sección Transacciones. En ella, verás una lista con tu historial de pagos, y en ella debes pulsar sobre el juego que quieres devolver. Recuerda que debes haberlo comprado como mucho hace 14 días y haber jugado menos de 2 horas.

Cuando pulses sobre uno de los juegos de tu historial de pago, se ampliará su información y debajo de su nombre verás varias opciones. En ellas, tienes que pulsar sobre la opción de Solicitar reembolso que te aparecerá si puedes solicitarlo.

Se abrirá una ventana con el proceso de devolución. En ella, lo primero que debes hacer es abrir el menú desplegable e indicar por qué has devuelto el juego. Puedes escoger alguno de los motivos que te aparecen para dar tu feedback, o elegir la opción Otro para determinar algún motivo que no salga en la lista.

Una vez hayas seleccionado la razón por la que quieras devolver el juego, pulsa en el botón de Confirmar reembolso que te aparece en azul en esta ventana.

El proceso de reembolso puede tardar entre 1 y 7 días, y se te enviará el dinero al método de pago original que utilizaste al comprar el juego. Cuando recibas el reembolso, también se te mandará un correo electrónico para avisarte.