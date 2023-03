Cómo describir tu personalidad mediante tu perfil de Twitter y ChatGPT con Abbreviame

Vamos a explicarte cómo utilizar la web de Abbrevia.me para describir tu personalidad, algo que puedes conseguir gracias a el análisis de tu perfil de Twitter con ChatGPT. Lo que hace esta web es hacer que la inteligencia artificial analice lo que escribes en la red social para describirte a partir de ella.

Realmente, el procedimiento para utilizar esta web es muy sencillo, por lo que no vas a necesitar grandes conocimientos. Aun así, para que cualquier persona pueda hacerlo aunque no entienda mucho de su funcionamiento, vamos a explicarlo paso a paso.

Describe tu personalidad con Abbrevia.me

Lo primero que tienes que hacer es entrar en tu cuenta de Twitter. En ella, pulsa sobre tu imagen de usuario para entrar en tu perfil. Véras que debajo de tu nombre aparece otro nombre con la fórmula @nombre. Pues lo que va seguido de la @ es tu nombre de perfil. Tienes que reconocer y recordar tu nombre de perfil para usarlo en Abbrevia.me.

Ahora, entra en la web de abbrevia.me. La página está en inglés. Lo que tienes que hacer es escribir tu nombre de usuario donde pone Twitter username.Debajo tienes un cuadro de texto donde pone Enter a username, y ahí tienes que escribir el nombre de usuario de tu cuenta de Twitter sin necesidad de poner la @ primero.

Después de escribir el nombre de usuario, justo debajo marca la casilla Spanish para que la respuesta te la de en español. Y cuando ya lo tengas, pulsa en el botón de Get description para recibir la descripción de tu personalidad.

Y ya está. Cuando hagas esto, irás a una página en la que la web te mostrará una descripción de tu personalidad basada en lo que publicas en tu cuenta de Twitter. Si no te convence, puedes pulsar en Get another description para que genere una nueva descripción. Pero si te convence, puedes pulsar en Share para ir a las opciones con las que describir esta descripción.