Cómo descargar los juegos gratis que regalan en navidades Epic Games, Amazon, GOG y Ubisoft

Las navidades ya están aquí, y algunas de las grandes plataformas online de compra de videojuegos digitales están decididos a que no las pasemos sin jugar con sus promociones de juegos gratis. Por eso, vamos a explicarte cómo descargar los juegos gratis que van a ir regalando las tiendas de Epic Games, Amazon, GOG y Ubisoft.

Los usuarios que ya están acostumbrados a este tipo de ofertas ya saben de sobra cómo funciona todo. Pero nosotros nos vamos a centrar en explicar el proceso de cada tienda paso a paso pero de forma resumida, de forma que los usuarios sin tantos conocimientos o experiencia también puedan aprovechar todas estas ofertas.

Descarga los juegos gratis de Epic Games

Epic Games va a regalar un juego al día durante dos semanas, siendo esta una de las ofertas más ambiciosas, sobre todo si recordamos que Epic Games suele regalar juegos de primer nivel. La primera oferta empezó el jueves 17 a las 17h, y todos los días a las cinco de la tarde se desvelará el nuevo juego que hay disponible para descargar. En su tienda de juegos digitales también hay grandes descuentos y algunos cupones para usuarios ya registrados.

Para obtener los juegos gratis, lo que tienes que hacer es entrar en la web de Epic Games Store. Si no tienes cuenta, debes crearte una primero, y luego baja hasta la sección de Juegos gratuitos. En ella tendrás dos cuadros, el del juego que regalan ahora mismo y el de la cuenta atrás para el próximo. Pulsa sobre el juego gratuito que hay en la sección para acceder a su ficha.

Entrarás en la ficha del juego, y podrás ver que su precio aparece tachado y con el indicativo de Gratis. Aquí, pulsa en el botón Obtener para iniciar el proceso para obtenerlo, que será como si lo comprases a precio 0. Al pulsar el botón, tendrás que iniciar sesión si todavía no lo has hecho, y luego tendrás que proceder a la compra pudiendo seleccionar la opción de compartir tus datos con el propietario del juego o no hacerlo.

Descarga los juegos gratis de Amazon

Amazon ofrece juegos gratis a través de Prime Gaming, y no es que sea solo en navidad, sino que siempre lo está haciendo. Aun así, estas fechas son una buena excusa para hacerte con ellos. Para poder hacerte con estas ofertas, tendrás que ser suscriptor de Amazon Prime, ya que Prime Gaming forma parte de los servicios que obtienes incluidos en la suscripción.

Para hacerte con los juegos, tienes que entrar en la web de Prime Gaming e iniciar sesión con tu cuenta de Amazon en la que tengas Amazon Prime. Una vez dentro, baja hasta la categoría Juegos con Prime, que es donde se te mostrarán las ofertas que tienes. Allí, pulsa en el botón Solicitar que te va a aparecer en los juegos que Amazon te regala, y auntomáticamente se agregarán a tu cuenta. Ya solo te quedará bajar la aplicación de Amazon Games para poder jugarlos en el PC.

Descarga los juegos gratis de GOG

GOG o Good Old Games, es la plataforma de CD Projekt para vender juegos sin DRM, lo que quiere decir que tienes libertad para instalar los ejecutables del juego en cualquier ordenador. Aquí ya bajamos de nivel, ya que además de sus grandes descuentos solamente regala un único juego, el Prison Architect.

Para hacerte con él, simplemente tienes que entrar en la web de gog.com. Una vez en ella, baja hasta que veas la oferta del juego gratuito, y en ella pulsa en el botón de Yes, and claim the game. Cuando lo hagas, el juego se añadirá de forma gratuita a tu cuenta de usuario, ya podrás acceder a ella para encontrar los enlaces de descarga.

Descarga los juegos gratis de Ubisoft

Ubisoft simplemente regala 'Trials Rising', y la forma de obtenerlo es la más sencilla del mundo. Solo tienes que pulsar en este enlace, que te redirigirá a la aplicación Ubisoft Connect que necesitarás tener instalada en tu ordenador. En ella, podrás canjear el juego y jugarlo ya siempre que quieras.