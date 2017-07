Cortana, el asistente virtual de Microsoft, es una de las grandes novedades que incorpora Windows 10 con respecto a sus predecesores. Ofrece muchas ventajas para los usuarios, pero a no todos les gusta tener el asistente siempre activo. Por eso hoy vamos a explicarte cómo desactivar Cortana en Windows 10.

Pero antes de empezar tienes que tener clara una cosa. No se puede desactivar Cortana desde sus opciones, por lo que vas a tener que tocar cosas en el registro de Windows. Este es el elemento más sensible del sistema operativo, y tocar en él lo que no se debe puede afectar muy negativamente al sistema operativo.

Al principio Cortana se podía desactivar fácilmente, pero es que a partir de la Anniversary Update de Windows 10 ya sólo puedes hacerlo desde el registro. Por lo tanto, si vas a seguir adelante con esta pequeña guía es importante que tengas unos conocimientos un poco mayores, y que por lo menos entiendas lo que supone tener que tocar el registro de tu sistema operativo.

Desactiva Cortana desde el registro de Windows 10

Lo primero que tienes que hacer es entrar en el registro de Windows. Para eso sólo debes pulsar el menú de inicio y escribir regedit. Inmediatamente, como mejor coincidencia Windows te propondrá la aplicación regedit, y debes hacer click sobre ella para entrar en el Editor del Registro en el que harás los cambios.

A continuación vas a tener que navegar en el editor del registro hasta llegar a la ruta HKEYLOCALMACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows. Para ello ve entrando carpeta a carpeta, primero en HKEYLOCALMACHINE, luego en Software, dentro buscar Policies, donde entrarás a Microsoft y finalmente pulsarás sobre Windows. En este último paso hay varios Windows, y tienes que entrar en el que se llama Windows a secas, ni Windows Defender ni Windows NT.

Si dentro de esta última carpeta de Windows no hay otra llamada Windows Search debes crearla. Para eso haz click con el botón derecho del ratón sobre el espacio en blanco dentro de la carpeta de la columna derecha, y en ella elige Nueva y después Clave. Esta nueva clave debe tener el nombre Windows Search.

Ahora viene la parte clave del proceso. Haz click sobre la carpeta que acabas de crear, y ahora haz click derecho en la columna de la derecha, elige Nuevo, y luego DWORD (32-bit). Ponle como nombre AllowCortana. Después de crear este nuevo DWORD haz doble click sobre él para editarlo, y en la ventana que te sale, donde pone información de valor pon un 0.

Y ya está, después de hacer todo esto sólo tienes que reiniciar Windows 10 y ya no tendrás Cortana. En su lugar habrá una herramienta de búsqueda de aplicaciones como la que viene integrada en el menú de inicio. Si más adelante te arrepientes, sólo tienes que repetir el camino y cambiar el valor de AllowCortana a 1 para reactivarlo.

