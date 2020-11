Cómo configurar tu mando de Xbox Series X y Series S en un PC con Windows

Vamos a explicarte cómo configurar los mandos de tu Xbox en un PC con Windows, concretamente los nuevos mandos que han sido lanzados con las Xbox Series X y Series S. Y es que estos mandos no sólo te van a ayudar con la consola, sino que también vas a poder conectarlos al PC para poder usarlos como un mando convencional y jugar en el ordenador.

Vamos a explicarte los dos métodos principales que tienes para conectar el mando a tu PC con Windows, que es utilizando Bluetooth o mediante un cable USB de tipo C. También mencionaremos un tercer método inalámbrico, aunque este pasará por comprar un complemento.

Conecta el mando al PC por cable

EL primer método es sencillo, y es el de conectar el mando del PC mediante un cable USB. El mando tiene un conector USB de tipo C, de los pequeños reversibles, por lo que uno de los conectores del cable tiene que ser este, mientras que el otro depende de lo que necesite tu PC.

Por lo general, seguramente con un cable del cargador de algún móvil USB de tipo C suele ser suficiente, ya que en el otro lado tendrá un USB completo. En el caso de que lo quieras conectar a un portátil que solo tiene ranura de tipo C, entonces necesitarás un cable que tenga en ambos extremos un tipo C o un adaptador de tipo A a tipo C.

Cuando conectes el mando al PC, Windows lo reconocerá automáticamente y ya podrás empezar a utilizarlo. En algunos casos, es recomendable que lo conectes cuando la consola no esté encendida para que el mando no quede vinculado a ella sin poder usarse bien en el ordenador.

Por último, decirte que en Windows hay una aplicación llamada Accesorios de Xbox que puedes descargar en la Microsoft Store de Windows. Con esta aplicación, podrás crear perfiles para tus mandos y realizar otras configuraciones avanzadas.

Conectar el mando al PC por Bluetooth

El segundo método es el de conectar el mando a Windows por Bluetooth, y no siempre termina de funcionar, por lo que es posible que haya futuras actualizaciones del mando y de Windows para solucionarlo. Para configurarlo, tienes que pulsar en la sección Dispositivos de la Configuración de Windows.

Una vez dentro de la sección de Dispositivos de la configuración, en la columna de la izquierda pulsa en el apartado Bluetooth y otros dispositivos (1). Cuando lo hagas, pulsa en la opción de Agregar Bluetooth u otro dispositivo (2) que aparece arriba del todo con el símbolo de suma.

Se abrirá una ventana con opciones para agregar un dispositivo a Windows. Cuando estés aquí, pulsa en la opción Bluetooth que te aparecerá en primer lugar.

Una vez entres en Windows en el modo de detectar dispositivos Bluetooth, tienes que ir al mando y mantener el botón de sincronización apretado durante unos tres segundos. Cuando lo hagas, verás que la luz del mando comienza a parpadear rápidamente, señal de que está en modo de sincronización.

Tras hacer esto en el mando, cuando pulses en la opción Bluetooth de la ventana Agregar un dispositivo, tendrás que ver el mando de la Xbox entre las opciones. Pulsa sobre el nombre del mando en la lista, que debería ser Xbox Wireless Controller, y Windows lo vinculará para que empieces a utilizarlo.

Usando el adaptador inalámbrico de Xbox

Pero si falla la conexión Bluetooth o tu ordenador no tiene, y si además no te gusta usar cable, tienes la opción de utilizar el adaptador inalámbrico de Xbox. Lo puedes comprar en la Microsoft Store o en Amazon por apenas 20 o 25 euros, y lo conectas al PC para poder detectar el mando sin necesidad de Bluetooth, ya que usa las frecuencias nativas del mando y la consola.

La configuración tras haber conectado este adaptador es igual que si lo configuraras mediante bluetooth. La diferencia, es que en la ventana de Agregar un dispositivo tienes que seleccionar la opción Otro, que es mediante la cuál se buscarán los dispositivos utilizando el adaptador de Xbox para Windows.