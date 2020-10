Cómo configurar tu macOS en tu Mac por primera vez

Vamos a explicarte cómo configurar tu Mac por primera vez, avanzando paso a paso por el proceso inicial de macOS. En nuestro caso, la configuración la vamos a realizar con un Macbook Pro, pero el proceso es exactamente el mismo con un iMac y otro tipo de la empresa.

Como siempre, lo primero a lo que cualquier usuario se enfrenta cuando compra un nuevo dispositivo es a su proceso de configuración. Si vienes de otros sistemas operativos como Windows, verás que el proceso con macOS es un poco diferente, aunque tampoco demasiado complicado. En cualquier caso, por si tienes dudas, te vamos a guiar paso a paso con todas las explicaciones pertinentes.

Configura macOS paso a paso

El primer paso de la configuración es elegir el país en el que te encuentras realizando la configuración, para que macOS configure cosas como tu teclado, el idioma de los textos etcétera. Se te va a mostrar un cuadro con una lista de países, y vas a tener que seleccionar el tuyo y pulsar en el botón Continuar. Por lo general, el tuyo debería aparecerte arriba del todo.

El segundo paso es el de conectarte a la red WiFi de tu casa. Para ello, te aparecerá una lista con todas las redes que le llegan a tu Mac, y una vez pulses sobre la tuya se abrirá un espacio para introducir en ella la contraseña. En los ordenadores de sobremesa también deberías tener la opción de simplemente conectar el cable Ethernet.

A continuación, se te va a mostrar una ventana con información sobre tus datos y privacidad, mostrándote el icono que se te va a enseñar en el sistema operativo cuando una función de Apple solicite tu información personal. Aquí, lo único que vas a necesitar hacer es pulsar en el botón de Continuar en la parte inferior.

A continuación, se te van a presentar tres métodos para configurar el dispositivo. Vas a poder utilizar Time Machine para obtener una copia de seguridad y configurar macOS tal cual lo tenías en otro Mac. Será un dispositivo diferente, pero todo se configurará tal y como lo tenías. Luego, también podrás configurarlo desde un PC transfiriendo la información que tienes en Windows, o no transferir datos e iniciar de forma limpia el sistema.

En el caso de que optes por transferir los datos desde un PC, vas a necesitar instalar en tu Windows una aplicación especial llamada Asistente de Migración. Luego, teniendo ambos dispositivos en la misma red WiFi, seleccionas tu Windows en la lista de dispositivos que te muestra macOS y puedes iniciar el proceso.

Nosotros hemos decidido realizar una configuración limpia sin recuperar datos anteriores. En este caso, el próximo paso será el de iniciar sesión con tu ID de Apple. Si tienes un iPhone, es la misma, y si no tienes ninguna cuenta creada, en esta ventana tendrás un enlace Crear nuevo ID de Apple para ir al proceso de creación de una nueva cuenta.

En el siguiente paso vas a tener que aceptare la licencia de software de macOS y los términos y condiciones. Esto es lo de siempre, puedes leerlo si quieres, pero para utilizar macOS vas a necesitar aceptarlo todo y tragar con las condiciones que Apple te imponga. Esto es así igual que en Windows, iOS o Android.

En el siguiente paso vas a tener que crear una cuenta para tu ordenador. Una cosa es la ID de Apple que vas a utilizar, pero también tendrás que decidir el nombre de la cuenta de usuario que aparece al iniciar sesión con macOS. Ojo, porque el nombre completo es lo que te aparecerá para elegir la cuenta al encender el Mac, que yo me emocioné poniendo nombre y apellidos y luego aparece todo.

En el siguiente paso, puedes configurar si quieres utilizar el llavero de iCloud, que es el gestor de contraseñas que permanecerá sincronizado entre todos tus dispositivos de Apple. Aquí, en el caso de que utilices otro gestor de contraseñas podrás decirle que quieres configurarlo más tarde, y si no, puedes decirle de usar el llavero directamente.

Ahora, el proceso de configuración de macOS te va a informar de que tendrás a tu disposición la opción de Buscar, que permitirá utilizar la geolocalización y redes para saber dónde está tu ordenador si lo pierdes, e incluso bloquearlo remotamente en el caso de que te lo hayas dejado olvidado.

Ahora llegas al paso de Configuración exprés. Aquí, puedes seguir adelante con la configuración rápida para no tener que hacer nada más. Y si decides pulsar en Personalizar ajustes, podrás cambiar la configuración preestablecida de que algunas apps recopilen información sobre tu ubicación, y el enviarle datos a Apple de forma recurrente con información de tu dispositivo para que, en el caso de tener algún error, ellos reciban el reporte y puedan solucionarlo para todos los usuarios.

Si elijes personalizar los ajustes en la pantalla anterior, irás a una segunda parte del proceso de configuración. Lo siento, pero aquí ya no pude sacar capturas de pantalla. El primero paso del proceso es el de elegir si quieres enviarle información sobre tu Mac a Apple, incluyendo tu ubicación, para mejorar el producto. También puedes compartir la información con desarrolladores de apps para detectar errores. En cualquier caso, puedes desactivarlo todo para mantener tu privacidad.

Terminado el proceos de configuración manual de privacidad, pasarás por algunas pantallas explicándote funciones como el tiempo de uso, y llegarás hasta el siguiente punto importante, el de Mejorar Siri y Dictado. Aquí, puedes activar o desactivar el que le envíes a Apple las grabaciones de lo que le dices a Siri en el Mac. Como siempre, para que si no reconoce algo puedan analizar lo que has dicho y corregir posibles errores. Puedes desactivar este envío eligiendo la opción Ahora no.

Después llegarás a una pantalla en la que puedes decidir si quieres que los archivos de las carpetas de documentos y escritorio se sincronicen automáticamente en el resto de dispositivos mediante iCloud, y lo mismo con las fotos y vídeos, puedes hacer que suban automáticamente a iCloud. Si tienes o vas a tener otros dispositivos de Apple, activar esto va a ser muy útil, aunque en el caso de las fotos debes tener cuidado con que haya espacio en la nube para ellas o tendrás que comprar más.

A continuación, pasarás por una pantalla de encriptación de disco FireVault en la que es recomendado dejar las opciones de cifrado marcadas como están, y luego irás a la configuración de TouchID si tu Mac es compatible. En los últimos modelos de Macbook Pro, que es el que usamos en esta guía, hay un lector de huellas en el teclado que tendrás que configurar.

Luego, también podrás configurar tus métodos de pago en el caso de que quieras hacerlo. Si ya tienes iPhone, sólo tendrás que confirmar las tarjetas ya vinculadas a Apple Pay, y si no, podrás añadirlas manualmente para usarlas al pagar en la App Store o en webs y servicios que admitan el sistema de pagos de Apple.

Ahora llegamos a la última parte del proceso. En la siguiente pantalla podrás configurar si quieres utilizar el modo oscuro, si prefieres el claro, o si quieres que vayan alternándose dependiendo de la hora del día que sea. Si no estás seguro de tu elección, podrás cambiarlo después en las preferencias del sistema.

Luego, irás a una pantalla en la que configurar los tonos de la pantalla, y cuando termines ya estará todo finalizado. Ahora, tu Mac se quedará un rato pensando y configurándolo todo, y cuando termine ya podrás empezar a utilizarlo.